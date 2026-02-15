Korzyści z obecności w UE? Europosłanka Konfederacji wskazała jedną
Korzyści z obecności w UE? Europosłanka Konfederacji wskazała jedną

Anna Bryłka
Anna Bryłka Źródło: PAP / Ronald Wittek
Jakie korzyści ma Polska z obecności w Unii Europejskiej? Europosłanka Konfederacji Anna Bryłka wskazała jeden element. Pod adresem Brukseli padły jednak również inne pochwały.

Konfederacja słynie ze swojego krytycznego stosunku do Brukseli. Europosłanka ugrupowania Anna Bryłka została zapytana w programie "Polityczny WF z gościem" (Polsat News) o wskazanie korzyści wynikających z członkostwa Polski w UE. Deputowana do PE podała tylko jeden przykład.

– Jedyną korzyścią dla Polski z obecności w Unii Europejskiej jest dostęp do wspólnego jednolitego rynku – powiedziała Bryłka.

Co z dopłatami?

Zapytana o dopłaty, które Polska przez lata otrzymywała z UE, eurodeputowana odpowiedziała: "zależy jakie". Jak zaznaczyła, głównym beneficjentem takiej formy wsparcia było rodzime rolnictwo.

– Jednak z drugiej strony mieliśmy chociażby kwotowanie produkcji mleka w Polsce. Mało kto mówi o tym, że polscy rolnicy w związku z tym, że Polska w 2006, 2007 roku przekroczyła kwotę produkcji, musieli zapłacić kary za nadprodukcję – zwróciła uwagę Bryłka.

Jak dodała, "to wszystko zależy od tego, z której strony na to spojrzymy". Europosłanka przyznała jednak, że "na pewno znajdą się regulacje, które były korzystne". – Nie chodzi o to, żeby szukać negatywów, tylko pokazywać ten moment, w którym obecność Polski w UE wiąże się z pewnego rodzaju brakiem korzyści – stwierdziła.

Najbardziej szkodliwe regulacje w UE? Bryłka podała przykłady

Anna Bryłka jako najbardziej szkodliwe regulacje w Unii Europejskiej wymieniła ETS1, ETS2, dyrektywę budynkową, a także Zielony Ład. – To jest gigantyczny koszt nie tylko dla gospodarki, ale przede wszystkim dla przeciętnego gospodarstwa domowego – zaznaczyła polityk Konfederacji.

Eurodeputowana przypomniała postulat kanclerza Niemiec Friedricha Merza ws. wycofania się z systemu ETS. – Ale uczestniczyliśmy w tym 20 lat i to Polska ponosiła największy koszt w ramach tego systemu – zauważyła.

Bryłka przyznała, że wspomniane rozwiązania były impulsem do transformacji polskiej energetyki, ale jak zaznaczyła – ceny energii przez to nie spadły. – Przy wzroście udziału odnawialnych źródeł energii, cena energii wcale nie spada – podkreśliła.

Za co pochwalić Brukselę? Europosłanka Konfederacji odpowiedziała

Anna Bryłka, zapytana o to, za co może pochwalić Unię Europejską po dwóch latach spędzonych w Parlamencie Europejskim, wymieniła Omnibusy, czyli pakiet uproszczeń w obszarze zrównoważonego rozwoju, którego celem jest zmniejszenie obciążeń dla przedsiębiorstw na terenie UE.

– Na pewno warto pochwalić UE również za odroczenie EUDR – podkreśliła.

Jednocześnie europosłanka Konfederacji zaznaczyła, że jej zdaniem "UE cały czas nie zmieniła swojego kursu, zwłaszcza w zakresie polityki gospodarczej, polityki przemysłowej oraz polityki klimatycznej".

Źródło: Polsat News / DoRzeczy.pl
