UE wesprze odbudowę Ukrainy. Umowa na 100 mln euro gwarancji

Porozumienie ogłoszono podczas forum "Ukraina–UE: Inwestuj w odbudowę", a środki trafią do Funduszu Bursztynowego Smoka (Infrastruktura Ukrainy), który finansuje projekty z zakresu transportu, logistyki, energetyki i telekomunikacji. Według Komisji Europejskiej inwestycje mają przyczynić się do przyspieszenia odbudowy kraju oraz zrównoważonego wzrostu gospodarczego Ukrainy.

To nie jedyne wsparcie, jakiego UE udzieli Ukrainie

Tymczasem w Unii Europejskiej trwa dyskusja wokół innej decyzji dotyczącej współpracy gospodarczej z Kijowem. Rada UE zgodziła się bowiem na obniżenie lub zniesienie ceł na część produktów rolno-spożywczych z Ukrainy, w tym na mleko, mięso, owoce i warzywa.

Decyzja ta – jak podkreślają rolnicze organizacje i część polityków – może być niekorzystna dla polskiego rolnictwa, ponieważ ukraińscy producenci nie podlegają unijnym regulacjom, co obniża koszty ich produkcji i zwiększa konkurencyjność. Krytycznie do nowych ustaleń odniósł się Krzysztof Bosak, wicemarszałek Sejmu i lider Konfederacji.

Polscy rolnicy nie mają jak konkurować z ukraińskimi

– Unia Europejska zatwierdziła kolejne przywileje handlowe dla Ukrainy. Polscy rolnicy, dociskani biurokracją i podatkami, nie mają jak konkurować z ukraińskimi oligarchami, których unijne wymogi nie dotyczą. To podręcznikowy przykład nieuczciwej konkurencji – napisał Bosak w mediach społecznościowych.

Polityk ostrzega, że takie działania mogą doprowadzić do upadku kolejnych polskich gospodarstw i wzrostu cen żywności w kraju. – Kiedy zlikwidowana zostanie produkcja krajowa, zagraniczni dostawcy szybko zaczną podnosić stawki – dodał. Bosak ocenił również, że „rząd Donalda Tuska maszeruje w Brukseli od porażki do porażki”, zarzucając mu brak obrony interesów polskiego rolnictwa.

