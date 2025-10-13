Nieoficjalne: Bruksela wstrzymuje prace nad paktem migracyjnym. Co z decyzją wobec Polski?

Dokument miał zawierać m.in. listę państw znajdujących się pod presją migracyjną.

KE miała poczynić ważne ustalenia, także w sprawie Polski

Zgodnie z harmonogramem pakt migracyjny miał zostać omówiony do 15 października. Komisja Europejska powinna w tym terminie ustalić, które państwa członkowskie są pod presją migracyjną lub zagrożone taką presją. Według ustaleń RMF FM, Polska może zostać zwolniona z obowiązku relokacji migrantów i związanych z tym kosztów finansowych.

Źródła unijne cytowane przez PAP potwierdzają, że raport wypadł z planu prac KE w tym tygodniu. Choć harmonogram wdrażania paktu nie jest formalnie wiążący, opóźnienie może wynikać z faktu, że Komisja po raz pierwszy realizuje nowy cykl zarządzania migracją.

Polska wyłączona z mechanizmu relokacji migrantów? Nowe ustalenia z MSWiA

Premier Donald Tusk ogłosił w sobotę na platformie X: "Mówiłem, że nie będzie w Polsce relokacji migrantów i nie będzie! Załatwione". Wcześniej, w odpowiedzi na zorganizowany przez Prawo i Sprawiedliwość marsz "Stop nielegalnej migracji! Nie dla umowy z Mercosur!", Tusk oraz politycy związani z KO informowali, że Polska zostanie zwolniona z zapisów paktu migracyjnego – w tym z obowiązku przyjmowania migrantów i ponoszenia opłat za odmowę relokacji.

Tymczasem według najnowszych informacji TVN24, powołujących się na źródła w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, wyłączenie Polski z mechanizmu relokacji ma obowiązywać jedynie przez rok, "ze względu na presję migracyjną ze wschodu". Jednocześnie resort nie wyklucza, że wyjątek może zostać przedłużony, jeśli sytuacja się utrzyma. Ostateczna decyzja w tej sprawie miała zapaść w środę 15 października, kiedy Komisja Europejska miała przedstawić raport o obowiązkach państw członkowskich wynikających z paktu migracyjnego.

Kaczyński: "To stare gry Tuska"

Do zapowiedzi premiera dotyczącej zwolnienia Polski z relokacji migrantów odniósł się w sobotę Jarosław Kaczyński: – Dzisiaj Donald Tusk, który niedawno mówił, że trzeba będzie karać Polskę za sprzeciw wobec paktu migracyjnego, nagle ogłasza, że w przyszłym roku nie będziemy mieli imigracji. Nie dajcie się oszukać – to są stare gry – mówił lider PiS.

Kaczyński dodał, że obecny rząd "ma w tym poparcie Unii Europejskiej" i oskarżył Tuska o polityczne manewry przed wyborami. – Mogą sobie zawierać swoje pakty, my mówimy "nie", twarde "nie" – podkreślił.

Czytaj też:

Polska wyłączona z mechanizmu relokacji migrantów? Nowe informacje z MSWiACzytaj też:

Polska wyłączona z paktu migracyjnego? "To jest wielkie oszustwo"Czytaj też:

Prof. Czaputowicz krytycznie o Nawrockim. "To bardzo dziwne zachowanie"