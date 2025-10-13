Polska wyłączona z mechanizmu relokacji migrantów? Nowe informacje z MSWiA

"Mówiłem, że nie będzie w Polsce relokacji migrantów i nie będzie! Załatwione" – napisał w sobotę na platformie X premier Donald Tusk. Wcześniej rozgłośnia RMF FM podała, że Polska może zostać zwolniona z niektórych założeń paktu migracyjnego. Chodzi o wyłączenie z mechanizmu relokacji migrantów oraz finansowych obciążeń. Ostateczna decyzja w tej sprawie ma zapaść w środę. Wówczas Komisja Europejska przedstawi obowiązki państw członkowskich Unii Europejskiej wynikające z paktu migracyjnego. Jednym z jego założeń jest "obowiązkowa solidarność". Kraje będą zobowiązane do przyjmowania migrantów, a odmowa będzie się wiązać z kontrybucjami finansowymi (20 tys. euro za jednego nieprzyjętego migranta). Nowe przepisy mają obowiązywać od połowy 2026 r.

Politycy opozycji nie dają wiary w zapewnienia premiera Tuska. Twierdzą, że mamy do czynienia z wielkim oszustwem, ponieważ ewentualne wyłączenie Polski z mechanizmu relokacji migrantów może być jedynie tymczasowe.

Pakt migracyjny. Wyłączenie Polski tylko na rok

Obawy Prawa i Sprawiedliwości oraz Konfederacji potwierdziła telewizja TVN24. Powołując się na informacje z MSWiA, reporter stacji Sebastian Napieraj przekazał, że wyłączenie Polski z mechanizmu relokacji, wynikającego z unijnego paktu migracyjnego, będzie obowiązywało jedynie przez rok, "ze względu na presję migracyjną ze wschodu".

Źródła TVN24 w resorcie twierdzą jednak, że "sytuacja, w jakiej jest Polska, sprawia, że to wyłączenie będzie mogło obowiązywać także w kolejnych latach".

Prezydent Nawrocki napisał do von der Leyen

Przypomnijmy, że w maju 2024 r. ministrowie finansów państw członkowskich UE zatwierdzili pakt migracyjny. Przeciwko głosowały trzy kraje: Polska, Słowacja i Węgry.

Odrzucenie paktu migracyjnego deklarował w kampanii wyborczej prezydent Karol Nawrocki. Kilka dni temu polski przywódca napisał w liście do przewodniczącej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen, że Polska nie zgodzi się na działania instytucji europejskich, które zmierzałyby do rozlokowania na jej terytorium nielegalnych migrantów.

Czytaj też:

Pakt migracyjny. Czarnek: Niech Tusk nie kłamieCzytaj też:

Polska wyłączona z paktu migracyjnego? "To jest wielkie oszustwo"