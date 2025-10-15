Co z produkcją w Polsce? Ujawniono dane

W całej UE produkcja przemysłowa w sierpniu spadła o 1 proc. m/m i wzrosła o 1,1 proc. r/r w ujęciu rocznym.

W strefie euro produkcja spadła o 1,2 proc. m/m i wzrosła o 1,1 proc. r/r.

Niepokojące dane dotyczące eksportu

Eksport towarów z Polski spadł o 1,43 proc. r/r do 24 991 mln euro w sierpniu 2025 r., zaś import spadł o 1,17 proc. r/r do 27 138 mln euro – wynika z danych przedstawionych przez Narodowy Bank Polski.

Saldo obrotów towarowych w sierpniu było ujemne i wyniosło 2147 mln euro wobec 1059 mln euro deficytu miesiąc wcześniej.

"Według wstępnych danych w sierpniu 2025 r., po trzech miesiącach wzrostu, wartość eksportu towarów zmniejszyła się o 2,1 proc. w stosunku do analogicznego miesiąca 2024 r. i wyniosła 106,6 mld zł. Wartość importu obniżyła się o 1,8 proc. w porównaniu z rokiem poprzednim i wyniosła 115,7 mld zł" – czytamy w komunikacie.

Tak Polacy oceniają sytuację gospodarczą kraju

O ocenę sytuacji gospodarczej kraju poproszono Polaków w sondażu przeprowadzonym przez agencję badawczą SW Research na zlecenie portalu rp.pl. Okazuje się, że najwięcej ankietowanych oceniło ją na szkolne oceny trójkę i czwórkę.

Ocenę "celującą" przyznało polskiej gospodarce zaledwie 1,2 proc. respondentów. 8,2 proc. pytanych wystawiło ocenę "bardzo dobrą". "Dobrze" polską gospodarkę oceniło 27,6 proc. ankietowanych. Najwięcej, bo 28,1 proc. wskazań, uzyskała ocena "dostateczna", czyli szkolna trójka.

Z kolei według 19,9 proc. osób biorących udział w badaniu wyrazili pogląd, że obecny stan polskiej gospodarki zasługuje na ocenę "mierną". 10,8 proc. respondentów na pytanie o ocenę sytuacji gospodarczej kraju wystawiło ocenę niedostateczną.

Natomiast 4,3 proc. badanych nie miało w tej sprawie sprecyzowanej opinii.

