Konflikt w imperium Solorza trwa. Miliarder i jego żona odwołani

Nie ustaje konflikt w biznesowo-medialnym imperium Zygmunta Solorza. Spór miliardera z dziećmi o sukcesję dotyczy, przede wszystkim, zarejestrowanych w Lichtensteinie fundacji TiVi i Solkomtel. Do nich należą cypryjskie spółki będące głównymi akcjonariuszami m.in. ZE PAK, Cyfrowego Polsatu i Elektrimu.

W środę walne zgromadzenie Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin zdecydowało o zmianach w składzie rady nadzorczej spółki. Zygmunt Solorz i jego żona Justyna Kulka zostali w tajnych głosowaniach odwołani ze stanowisk. Ten ruch wywołał stanowczy sprzeciw przedstawicieli Radosława Kwaśnickiego, bliskiego współpracownika Solorza i jednocześnie akcjonariusza ZE PAK.

Kolejne roszady w imperium miliardera

Zgromadzenie, które odbyło się w Warszawie, zostało zwołane przez większościowego akcjonariusza energetycznej spółki – cypryjską firmę Argumenol Investment Company Ltd. Pełnomocnik Kwaśnickiego przypomniał o wydanym w sierpniu przez sąd w Limassolu na Cyprze zarządzeniu tymczasowym, które na wniosek Solorza zakazało Argumenolowi dokonywania zmian w organach spółki.

Przedstawiciel Argumenolu Jarosław Kołkowski wskazał, że skuteczność tego zakazu została zawieszona przez sąd najwyższy Cypru do czasu rozpatrzenia wniosku złożonego przez Solkomtel Foundation. Przekonywał, że obecnie zabezpieczenia nie obowiązują. Pełnomocnik Kwaśnickiego ocenił, że odwołanie Solorza i Kulki z rady nadzorczej ZE PAK "rażąco narusza dobre obyczaje".

Konflikt Solorza z dziećmi

To nie koniec zmian w imperium Zygmunta Solorza. Już 17 października (piątek) odbędzie się kolejne nadzwyczajne walne zgromadzenie, tym razem w spółce Elektrim, gdzie również zaplanowano głosowanie nad składem rady nadzorczej.

Przypomnijmy, że pod koniec września 2024 r. "Gazeta Wyborcza" poinformowała o poważnych perturbacjach w imperium Solorza. Niedługo później Tobias Solorz został odwołany z rady nadzorczej Cyfrowego Polsatu, a następnie zarówno on, jak i Piotr Żak stracili stanowiska w radzie nadzorczej spółki ZE PAK.

