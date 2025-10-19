Ile mają zarabiać lekarze?

PROSTO ZYGZAKIEM Rozumiem, że wielu lekarzy chce zarabiać co miesiąc już nie grube dziesiątki tysięcy, a ponad sto tysięcy złotych.
I niech się starają – ale w firmach prywatnych. Dlaczego jednak temu samemu ich chciejstwu w państwowych szpitalach i przychodniach – dla dobra podatników i pacjentów, czyli nas – nie są w stanie przeciwstawić się rządzący Polską politycy, odpowiedzialni za ten państwowy medyczny bałagan (bo inaczej nie jestem już w stanie tego określić)?
Felieton został opublikowany w najnowszym wydaniu
tygodnika Do Rzeczy.
