Miliardy zł trafią m.in. do Straży Granicznej. Tusk zapowiada nowy projekt

To jest rekordowe 13 mld zł przeznaczone na unowocześnienie Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i SOP-u" – powiedział Tusk podczas konferencji prasowej przed posiedzeniem rządu.

Dodał, że środki te zostaną przeznaczone m.in na remonty i budowę nowych placówek tych służb oraz zakup sprzętu.

Rząd przyjmie też dziś przepisy dotyczące cyberbezpieczeństwa.

– Z tej samej dziedziny – ustawa o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa. Zmieniamy przepisy; tu też musimy gonić przyszłość. Cyberbezpieczeństwo jest absolutnie kluczowe z punktu widzenia wszystkich działań na rzecz bezpieczeństwa wewnętrznego i zewnętrznego – powiedział premier.

Dodał, że "kto przegrywa konfrontację w cyberprzestrzeni, ten przegrywa wszystkie pozostałe. To, co dzieje się na froncie rosyjsko-ukraińskim, jest końcowym etapem tego, co rozgrywa się w cyberprzestrzeni".

Władze Huawei piszą do Tuska

Nowelizacja ustawy o cyberbezpieczeństwie budzi jednak obawy korporacji Huawei. Władze są zaniepokojone zapisami w projekcie i zastrzega jąsobie możliwość przedłożenia sporu do arbitrażu, wynika z listu firmy skierowanego do premiera, czterech ministrów i Prokuratorii Generalnej RP.

Obawy spółki budzą przepisy dotyczące "dostawców wysokiego ryzyka", które mogą – jej zdaniem – zostać wykorzystywane do wyeliminowania Huawei z kluczowych sektorów polskiego rynku.

"Rozumiemy znaczenie solidnych podstaw w zakresie cyberbezpieczeństwa i doceniamy zaangażowanie polskiego rządu w tym zakresie. Obawiamy się jednak, że obecny projekt ustawy, w szczególności przepisy dotyczące 'dostawców wysokiego ryzyka', zostaną wykorzystywane do wyeliminowania Huawei z kluczowych sektorów" – czytamy w liście podpisanym przez umocowanego przedstawiciela Huawei Technologies Cooperatief Denysa Kashperiuka.

Czytaj też:

Odkryto tunel na granicy z Białorusią. "Wszystko było ręcznie kopane"Czytaj też:

MON przygotował zmianę przepisów. To odpowiedź na rosyjskie prowokacje