W tych miastach spadły ceny mieszkań. Duże zaskoczenie

W ujęciu rok do roku ceny wzrosły w 10 miastach, a niższe ceny niż przed rokiem utrzymały się jedynie w Krakowie i Warszawie (spadki odpowiednio o 3,3 proc. i 0,9 peoc. r/r).

"W porównaniu z sierpniem br. średnie stawki ofertowe mieszkań wystawionych na sprzedaż na rynku wtórnym najbardziej wzrosły w Gdańsku (+2,9 proc.), Poznaniu (+2,2 proc.) i Olsztynie (+1,8 proc.). W tym samym okresie spadki nastąpiły w Krakowie (-0,9 proc.), Łodzi (-0,4 proc.) i symbolicznie we Wrocławiu (-0,1 proc.). W Warszawie średnia cena metra kwadratowego używanego mieszkania utrzymała się praktycznie na tym samym poziomie" – czytamy w komunikacie.

Wzrost cen w zdecydowanej większości miast

Nieco inaczej prezentuje się porównanie cen z września br. tymi, za jakie oferowane były mieszkania we wrześniu 2024 roku. W ujęciu 12-miesięcznym dominują wzrosty, które zanotowało aż 10 z 12 analizowanych miast. Najbardziej – o 4 proc. – wzrosła średnia cena ofertowa mieszkań w Bydgoszczy. Wyraźnie – o 3,1 proc. – wzrosła średnia stawka za m2 w Poznaniu, a ok. 2-procentowe wzrosty nastąpiły w Olsztynie, Katowicach i Szczecinie. W tym samym czasie średnia cena ofertowa metra kwadratowego mieszkań używanych w Warszawie spadła o 0,9 proc., a w Krakowie o 3,3 proc., wymieniono także.

"Wrzesień zauważalnie wyróżnił się na tle danych z ostatnich miesięcy. W porównaniu z sierpniem br. średnie ceny ofertowe mieszkań wzrosły w 8 z 12 analizowanych miast, ale już w ujęciu rocznym aż w 10; wzrostom oparły się tylko dwa największe rynki mieszkaniowe – warszawski i krakowski. Może to oznaczać, że rynek wchodzi w tę fazę stabilizacji, w której przy rosnącym udziale w podaży mieszkań nowszych, o średnim i wyższym standardzie, średnie ceny ofertowe mieszkań będą notować niewielkie wzrosty. Szanse na realizację takiego scenariusza zwiększa obserwowane od sierpnia br. ożywienie popytu, na które wpływ mają obniżki stóp procentowych oraz malejące prawdopodobieństwo znaczących przecen na rynku mieszkaniowym, których oczekiwała część klientów od dawna planujących zakup własnego M" – skomentowano w materiale.

