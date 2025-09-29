Tu najłatwiej kupić mieszkanie. Wskazano dwa miasta

Jak wynika z najnowszego raportu portalu RynekPierwotny.pl na temat dostępności mieszkań w Polsce, na czele zestawienia w lipcu 2025 roku są Opole i Gorzów Wielkopolski. W tym pierwszym mieście za przeciętną pensję brutto można kupić 0,9 m kwadratowych nowego mieszkania, natomiast w drugim – 0,89 m kwadratowych.

Warto zaznaczyć, że w Opolu średnia pensja wyniosła około 8,5 tys. zł, natomiast cena metra kwadratowego – 9,5 tys. zł.

Warszawa na końcu zestawienia

Oprócz Opola i Gorzowa Wielkopolskiego, w czołówce zestawienia znalazły się jeszcze Rzeszów (0,84 m kw.) oraz Zielona Góra (0,79 m kw.).

Okazuje się, że najtrudniej kupić mieszkanie za jedną pensję w Warszawie. W stolicy za przeciętne wynagrodzenie można nabyć zaledwie 0,59 m kw. nowego lokum.

"Co ciekawe, akurat w Opolu i Gorzowie Wielkopolskim siła nabywcza mieszkańców na rynku mieszkaniowym była w lipcu niższa niż przed rokiem. Świadczy to o tym, że przeciętne zarobki w tych miastach wzrosły mniej niż średnia cena metra kwadratowego mieszkań w ofercie deweloperów. Pogorszenie dostępności nowych mieszkań odnotowaliśmy także w Zielonej Górze, Toruniu, Białymstoku i Gdańsku" – podkreślają autorzy raportu.

Największe podwyżki cen w Krakowie

Polska odnotowała największe podwyżki cen mieszkań w Europie. Na czele miast jest Kraków. W dawnej stolicy Polski średnia cena metra kw. wzrosła aż o 28 proc.

Jak wynika z najnowszego raportu firmy doradczej Deloitte, w 2024 roku ceny mieszkań w Polsce wzrosły przeciętnie o ponad 19 proc. rok do roku. To największy wzrost spośród wszystkich państw, jakie wzięto pod uwagę w zestawieniu.

Średnie stawki za metr kwadratowy wyniosły natomiast 2792 euro, czyli poniżej europejskiej średniej.

Jeśli chodzi o wzrost cen mieszkań, na pierwszym miejscu znalazł się Kraków. W dawnej stolicy Polski średnia cena metra kwadratowego rosła najszybciej – aż o 28 proc. W tym mieście za metr kwadratowy średnio trzeba zapłacić 3800 euro.

Z kolei w Warszawie ceny rosną wolniej, ale są zbliżone — mowa o 3849 euro za metr kwadratowy.

