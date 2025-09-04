Mieszkania coraz droższe. W tym mieście zapłacimy najwięcej

Jak wynika z najnowszego raportu firmy doradczej Deloitte, w 2024 roku ceny mieszkań w Polsce wzrosły przeciętnie o ponad 19 proc. rok do roku. To największy wzrost spośród wszystkich państw, jakie wzięto pod uwagę w zestawieniu.

Średnie stawki za metr kwadratowy wyniosły natomiast 2792 euro, czyli poniżej europejskiej średniej.

Drogie mieszkania. Kraków na pierwszym miejscu zestawienia

Jeśli chodzi o wzrost cen mieszkań, na pierwszym miejscu znalazł się Kraków. W dawnej stolicy Polski średnia cena metra kwadratowego rosła najszybciej – aż o 28 proc. W tym mieście za metr kwadratowy średnio trzeba zapłacić 3800 euro.

Z kolei w Warszawie ceny rosną wolniej, ale są zbliżone — mowa o 3849 euro za metr kwadratowy.

Jak polskie miasta wymagają na tle europejskich stolic? Np. Rzymie trzeba zapłacić 3839 euro za metr kwadratowy, w Budapeszcie – 3863 euro, a w Bratysławie – 3909 euro m/kw. Wyższe stawki są np. w Pradze, gdzie metr kwadratowy kosztuje średnio 6121 euro.

Polacy składają więcej wniosków o kredyty mieszkaniowe

Banki i SKOK-i przesłały do Biura Informacji Kredytowej (BIK) w sierpniu br. zapytania o kredyty mieszkaniowe na kwotę wyższą o 52,5 proc. niż rok wcześniej – podało Biuro.

Liczba osób wnioskujących o kredyt mieszkaniowy wzrosła o 33,8 proc. r/r, do 35,3 tys. Sierpniowe dane potwierdzają wzrost zainteresowania zaciągnięciem kredytu mieszkaniowego.

Średnia wartość wnioskowanego kredytu mieszkaniowego wyniosła w sierpniu 2025 r. 467,91 tys. zł i była wyższa o 8,6 proc. r/r. W porównaniu do lipca br. była ona jednak niższa o 1,2 proc. W opinii analityka Grupy BIK Waldemara Rogowskiego w kolejnych miesiącach padnie kolejny rekord średniej wnioskowanej kwoty kredytu.

Czytaj też:

Rząd uruchomi portal z danymi o obrocie mieszkaniamiCzytaj też:

Deweloperzy zacierają ręce. "Sektor się ożywia"