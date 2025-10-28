Próby wyłudzenia kredytów w Polsce. Raport ujawnił olbrzymią kwotę

"Średnio co 36 minut dochodziło do próby wyłudzenia kredytu, co przekłada się na ponad 39 takich przypadków dziennie. Średnia wartość pojedynczej próby wyniosła 16,6 tys. zł, jednak zdarzały się również spektakularne próby – największa w III kwartale 2025 roku opiewała na 1,5 mln zł. Co więcej, 10 najwyższych prób wyłudzeń stanowiło aż 14% całkowitej kwoty prób, co potwierdza, że przestępcy coraz częściej celują w wysokie sumy" – czytamy w komunikacie.

Raport infoDOK podkreśla także skalę zagrożeń związanych z dokumentami tożsamości. W III kwartale 2025 roku liczba zastrzeżonych dokumentów wyniosła 2 712 337, co stanowi istotny element w walce z oszustwami finansowymi. W tym samym okresie odnotowano 2835 przypadków posługiwania się dokumentem innej osoby (art. 275 Kodeksu karnego) oraz 7705 przypadków podrobienia dokumentów (art. 270 Kodeksu karnego). Łącznie oznacza to ponad 10 500 przestępstw związanych z dokumentami w całym kwartale.

System Dokumenty Zastrzeżone Związku Banków Polskich to ogólnopolska baza milionów skradzionych i zagubionych dokumentów. Chroni przed wyłudzeniami z użyciem cudzej tożsamości.

O 25 proc. wzrosła liczba zaciągniętych chwilówek

Rośnie liczba pożyczek ratalnych oraz tzw. chwilówek. Niepokojące informacje podało Biuro Informacji Kredytowej.

Firmy pożyczkowe udzieliły o 28,6 proc. więcej r/r pożyczek ratalnych na kwotę wyższą o 19,1 proc. r/r we wrześniu br., a także o 11% więcej pożyczek gotówkowych – "chwilówek" na kwotę wyższą o 24,8 proc. r/r oraz o 22,6 proc. więcej pożyczek gotówkowych na okres powyżej 60 dni na kwotę wyższą o 31,2 proc. – podało Biuro Informacji Kredytowej (BIK).

"W segmencie pożyczek ratalnych (określanych poprzednio jako celowe) we wrześniu 2025 r. firmy pożyczkowe udzieliły ich łącznie 892 tys. szt. na kwotę 580 mln zł. [...] Liczba nowo udzielonych we wrześniu br. pożyczek ratalnych wzrosła o +28,6 proc. r/r. W ujęciu wartościowym wzrost jest niższy i wyniósł +19,1 proc. r/r" – czytamy w komunikacie.

Średnia wartość nowo udzielonej we wrześniu 2025 r. pożyczki ratalnej wyniosła 650 zł i była o 7,4 proc. niższa od średniej wartości takiej pożyczki udzielonej rok wcześniej.

