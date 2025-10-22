Oszustwo metodą "na wypadek". 92-latek zachował czujność

Senior stracił prawie 35 tysięcy złotych. Bądźmy czujni i nie dajmy się oszukać – apeluje policja.

Policjanci ostrzegają przed oszustami działającymi metodą "na wypadek". "Tą właśnie metodą oszustom udało się wyłudzić od mieszkańca Nowej Soli prawie 35 tysięcy złotych. Funkcjonariusze już zajmują się tą sprawą i przypominają o racjonalnym myśleniu w takich sytuacjach oraz przestrzeganiu swoich bliskich przed tym procederem. W sobotę (18 października) do Komendy Powiatowej Policji w Nowej Soli zgłosił się 92-latek, który przypuszczał, że mógł zostać oszukany" – opisuje lubuska policja.

Mężczyzna relacjonował, że zadzwonił do niego rzekomy policjant, prosząc o przygotowanie sporej ilości gotówki. "Jak informował, pieniądze potrzebne są na załatwienie spraw związanych z uniknięciem odpowiedzialności za spowodowany wypadek drogowy, gdzie jego wnuk miał potrącić kobietę w ciąży. W wyniku wypadku dziecko miało zginąć, a kobieta w ciężkim stanie trafić do szpitala. Dla uniknięcia aresztowania potrzebna była znaczna ilość pieniędzy. Niestety oszustom udało się wykorzystać łatwowierność seniora, który przekazał pieniądze tak zwanemu 'odbierakowi'. Kiedy zorientował się, że wszystko jest fikcją zawiadomił Policję" – czytamy.

Oszuści liczą na łatwowierność seniorów

"Schemat działania jest zazwyczaj podobny. Zdarzają się też sytuacje, gdzie przestępca namówił osobę starszą do wzięcia kredytu w banku i przekazania środków. Policjanci już zajmują się tą sprawą i przestrzegają, aby nie dać się oszukać. Przestępcy wykorzystują różne sposoby, żeby wzbudzić zaufanie i wyłudzić oszczędności. Funkcjonariusze przypominają, aby być szczególnie 'wyczulonym' na tego typu sytuacje. Warto również uwrażliwiać swoich domowników na przeróżne metody działania oszustów oraz wskazać, co należy zrobić, żeby nie stać się ich ofiarą. Nie pozwólmy, aby nasi najbliżsi stracili dorobek swojego życia" – dodano.

Należy pamiętać o zasadach bezpieczeństwa. "W sytuacjach wzbudzających podejrzenia, że ktoś chce nas oszukać, należy kontaktować się z Policją, dzwoniąc na numer alarmowy 112, przekazując jak najwięcej zapamiętanych szczegółów. Bezwzględnie stosuj zasadę ograniczonego zaufania. – Policja prowadząc czynności, nigdy nie bierze od obywateli pieniędzy. Nie informuj nikogo o ilości pieniędzy, które masz w domu lub przechowujesz na koncie. Zadzwoń do kogoś z rodziny, zapytaj, czy osoba, która prosiła cię o pomoc, rzeczywiście jej potrzebuje. Pamiętaj, że nikt nie będzie nam miał za złe tego, że zachowamy się rozsądnie. – Bądź ostrożny w kontakcie z nieznajomym. Nigdy nie przekazuj pieniędzy osobom, których nie znasz. Nigdy nie ulegaj presji czasu, którą wywierają oszuści" – zaleca policja.

