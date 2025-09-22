Policja z apelem do księży o czujność ws. oszustw "na policjanta"

Biuro Kryminalne Komendy Głównej Policji prosi o uwrażliwienie na tę kwestię parafie oraz szkoły i instytucje prowadzone przez Kościół. "Wspólne działania Kościoła i Policji w zakresie profilaktyki społecznej pozwolą znacząco ograniczyć skalę przestępstw" – czytamy w liście.

Pełną treść apelu opublikowała na swoich stronach m.in. diecezja świdnicka. Policja poinformowała, że odnotowuje na terenie całego kraju coraz częstsze przypadki oszustw metodą "na policjanta".

Oszustwo metodą "na policjanta"

"Niestety, w ostatnich miesiącach przestępcy kierują swoje działania także wobec osób duchownych, parafii oraz szkół i instytucji prowadzonych przez Kościół" – tłumaczą funkcjonariusze policji.

Schemat działania sprawców opiera się na podszywaniu się pod policjantów, w głównej mierze podawaniu się za komendanta głównego policji Marka Boronia. Oszuści, kontaktując się telefonicznie, informują o rzekomych zagrożeniach, prowadzonych działaniach operacyjnych czy konieczności zabezpieczenia pieniędzy lub kosztowności. W ten sposób wyłudzają środki finansowe i inne wartościowe przedmioty.

"Tego rodzaju działania noszą znamiona przestępstwa oszustwa (art. 286 par. 1 k.k.) oraz podszywania się pod funkcjonariuszy publicznych (art. 227 k.k.) i narażają na poważne straty finansowe, jak również godzą w ich bezpieczeństwo instytucjonalne" – przestrzegła policja.

Komenda Główna Policji w trosce o bezpieczeństwo wiernych i osób duchownych zwróciła się z prośbą o upowszechnienie w parafiach zasad reagowania na podejrzane zachowania. Wskazano, że policja nigdy nie żąda wydania pieniędzy, kosztowności ani przekazania ich osobom trzecim. Nigdy też funkcjonariusze nie prowadzą czynności operacyjnych przez telefon i nie angażują obywateli w działania przeciwko przestępcom. Konieczne jest bezzwłoczne zgłaszanie każdego takiego incydentu najbliższej jednostce policji, osobiście lub telefonicznie, w celu "podjęcia stosownych czynności procesowych i operacyjnych".

Policja zaapelowała także o zobowiązanie dyrektorów szkół do zachowania szczególnej ostrożności w przypadku podejrzanych telefonów, zwłaszcza tych, które dotyczą kwestii finansowych. Poprosiła również o przeprowadzenie wewnętrznych szkoleń lub spotkań informacyjnych dla środowiska duchownego z udziałem funkcjonariuszy policji lub przedstawicieli kuratorium oświaty.

Biuro Kryminalne Komendy Głównej Policji prosi o przekazanie tych informacji "wszystkim księżom proboszczom, osobom konsekrowanym, a także dyrektorom szkół i placówek prowadzonych przez Kościół katolicki. Zaleca się również, aby podczas ogłoszeń duszpasterskich poinformować wiernych – szczególnie osoby starsze – o sposobach działania oszustów i właściwym postępowaniu".

