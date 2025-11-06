Szwecja będzie wydobywać uran. Tak zdecydował parlament

W środę (5 listopada) szwedzki parlament przegłosował uchylenie obowiązującego od 2018 r. zakazu wydobycia i poszukiwania uranu. W środkowej i północnej części kraju znajdują się bogate złoża tego radioaktywnego pierwiastka, wykorzystywanego w energetyce jądrowej.

Nowe przepisy, które wejdą w życie 1 stycznia 2026 r., oznaczają, że uran zostanie włączony do szwedzkiej ustawy o minerałach. Możliwe będzie ubieganie się o pozwolenie na poszukiwanie i wydobycie z krajowych złóż zawierających uran.

Szwecja. Parlament wyraził zgodę na wydobycie uranu

Zwolennicy ustawy uważają, że jeśli Szwecja chce rozwijać energetykę jądrową, powinna być otwarta na wydobycie uranu. Z kolei przeciwnicy wskazują na szereg zagrożeń dla środowiska i zdrowia, jakie wiązałyby się ze wznowieniem wydobycia.

Ostrzegają przed negatywnym wpływem na krajobraz rolniczy i hodowlę zwierząt. Twierdzą, że może to również wpłynąć na zaopatrzenie w wodę.

Zgodnie z nowymi przepisami gminy, w których znajdują się duże złoża uranu, takie jak Falköping, Östersund i Vilhelmina, mają mieć ograniczoną możliwość sprzeciwu przy wydawaniu pozwoleń środowiskowych na otwarcie kopalni.

W przyszłości rząd chce pójść jeszcze dalej i całkowicie ograniczyć możliwość odmowy wydobycia uranu przez władze lokalne.

Szwecja posiada sześć elektrowni jądrowych, które stanowią ok. 30 proc. krajowego miksu energetycznego.

