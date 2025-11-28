MON przygotowało specjalny dodatek. "180 zł za każdy dzień"

28 listopada 2025 r. mija 107 lat, odkąd marszałek Józef Piłsudski wydał dekret, w którym rozkazał utworzyć Marynarkę Wojenną. Tego dnia w Morskim Porcie Wojennym w Świnoujściu odbyły się uroczystości z okazji święta Marynarki Wojennej z udziałem m.in. wicepremiera, ministra obrony narodowej Władysława Kosiniaka-Kamysza.

Podczas obchodów wręczono odznaczenia państwowe i resortowe marynarzom, którzy wyróżnili się wzorową służbą, profesjonalizmem oraz wyjątkowym zaangażowaniem w wykonywanie powierzonych zadań.

Specjalne dodatki dla marynarzy i nurków

Szef MON poinformował w piątek o przyznaniu specjalnych dodatków. "Jeszcze jedna ważna wiadomość dla naszych marynarzy w dniu ich Święta! Podjąłem decyzję o przyznaniu dla wszystkich marynarzy specjalnego dodatku w wysokości 180 zł za każdy dzień na morzu, kiedy misja trwa co najmniej 6 godzin. Ta decyzja dotyczy także nurków, którzy operują na morzu, ale także na innych akwenach" – przekazał Kosiniak-Kamysz za pośrednictwem platformy X. "Dziękuję za waszą służbę, za wasze niezwykłe umiejętności. Nie ma bezpiecznej Polski bez nowoczesnej Marynarki Wojennej!" – dodał. Dotychczasowy dodatek wynosił 400 zł miesięcznie.

"Dzisiejsze obchody Święta Marynarki Wojennej to moment szczególny – chwila, w której z dumą i wdzięcznością patrzymy na tych, którzy każdego dnia strzegą bezpieczeństwa Polski na morzu. Marynarka Wojenna RP stoi dziś w centrum naszych działań na rzecz wzmacniania zdolności obronnych państwa. Inwestujemy w nowe okręty, systemy uzbrojenia i nowoczesne technologie, które pozwolą marynarzom jeszcze skuteczniej wykonywać swoje zadania. Dziękuję wam Marynarze za odwagę, determinację i niezachwianą gotowość do działania w każdych warunkach. Dziękuję za służbę będącą świadectwem najwyższego profesjonalizmu oraz oddania ojczyźnie. Nie ma bezpiecznej Polski i bezpiecznego Bałtyku bez polskich marynarzy!" – napisał wcześniej wicepremier.

W środę szef MON ogłosił finalizację zakupu trzech nowoczesnych okrętów podwodnych. Partnerem Polski w tym przedsięwzięciu została Szwecja. Chodzi o maszyny A26 Blekinge. To jednostki budowane w szwedzkiej stoczni Saab Kockums w Karlskronie.

