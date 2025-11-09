Dreame H15 PRO

Wysoka skuteczność, specjalne robotyczne ramię do sprzątania przy krawędziach, możliwość sprzątania na płasko oraz automatyczne samooczyszczenie w stacji bazowej w 100 st. C – to największe zalety inteligentnego odkurzacza mopującego chińskiej marki Dreame.
Odkurzacze pionowe do sprzątania na mokro i na sucho to dobre uzupełnienie w domu lub mieszkaniu, w którym na co dzień porządku pilnują roboty sprzątające. Tego typu sprzęty nadają się zarówno do odkurzania dywanów, jak i mopowania podłóg, usuwają bowiem zarówno kurz, jak i rozlany sok, kawę i te fragmenty potraw, na których dzieci uczyły się działania grawitacji.
Artykuł został opublikowany w najnowszym wydaniu
tygodnika Do Rzeczy.
