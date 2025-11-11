Brytyjczycy zachwyceni polskim miastem. "Ogromny sukces"

Jak wskazuje brytyjski dziennik "Financial Times", Katowice przeszły transformację "od podupadającego przemysłu paliw kopalnych" i "próbują przekształcić się w centrum bankowości, IT i firm gamingowych". Gazeta porównuje stolicę województwa śląskiego do takich miast jak Aberdeen w Szkocji czy Gelsenkirchen w Niemczech.

Stolica woj. śląskiego jak Dolina Krzemowa?

"FT" przypomina, że obecnie działa już tylko jedna z siedmiu katowickich kopalń węgla kamiennego. Jako przykład zamian, które wprowadzono w mieście, wskazano przebudowę terenów górniczych i zabudowań industrialnych na centra handlowe, muzeum, salę koncertową, a także kompleks wieżowców mieszkalno-biurowych.

Prof. Stockley podkreśla, że wiele innych krajów w Europie próbowało bezskutecznie powtórzyć sukces Doliny Krzemowej, ponieważ nie znaleźli się "utalentowani przedsiębiorcy i innowatorzy", przez co podjęte starania stały się "marnotrawstwem pieniędzy".

Zdaniem Badacza, Katowice "wydają się dysponować rezerwuarem talentów", a także już osiągnęły "ogromny sukces transformacyjny". Jednocześnie profesor z Uniwersytetu Cambridge zastrzegł, że nie jest pewne, czy najnowszy projekt przyciągnie wielu wysoko wykwalifikowanych pracowników z zagranicy.

Wzrost cen mieszkań w Katowicach

Ceny ofertowe mieszkań na rynku wtórnym wzrosły w ujęciu miesięcznym w 8 spośród 12 analizowanych, dużych polskich miast we wrześniu br., najwięcej w Gdańsku (+2,9 proc. m/m) i Poznaniu (+2,2 proc. m/m) – wynika z danych Grupy Morizon-Gratka.

Ciekawie prezentuje się porównanie cen z września br. tymi, za jakie oferowane były mieszkania we wrześniu 2024 roku. W ujęciu 12-miesięcznym dominują wzrosty, które zanotowało aż 10 z 12 analizowanych miast. Najbardziej – o 4 proc. – wzrosła średnia cena ofertowa mieszkań w Bydgoszczy. Wyraźnie – o 3,1 proc. – wzrosła średnia stawka za m2 w Poznaniu, a ok. 2-procentowe wzrosty nastąpiły w Olsztynie, Katowicach i Szczecinie.

W tym samym czasie średnia cena ofertowa metra kwadratowego mieszkań używanych w Warszawie spadła o 0,9 proc., a w Krakowie o 3,3 proc., wymieniono także.

