Black Friday. Tylu Polaków zamierza polować na okazje
Ekonomia

Black Friday. Tylu Polaków zamierza polować na okazje

Dodano: 
Black Friday, zdjęcie ilustracyjne
Black Friday, zdjęcie ilustracyjne Źródło: PAP / Grzegorz Michałowski
Z najnowszego badania wynika, że w tym roku okazyjne zakupy w Black Friday planuje 66,5 proc. dorosłych Polaków wobec 64,1 proc. w 2024 r. Odsetek osób niekorzystających z tego typu akcji pozostaje niemal bez zmian (18,8 proc.), a liczba niezdecydowanych spadła z 17 do 14,7 proc.

Takie są wyniki badania przeprowadzonego przez UCE Research i Shopfully Poland. Uczestniczyło w nim 1007 Polaków w wieku 18-80 lat.

– Patrząc ogólnie na tegoroczne wyniki, można powiedzieć, że duża część społeczeństwa zamierza kupić coś przy okazji Black Friday i to jest dobra wiadomość dla branży retailowej. Podobnie było rok temu. Coroczne wydarzenie zakupowe od lat cieszy się zainteresowaniem Polaków – mówi Robert Biegaj, współautor badania z Shopfully Poland.

Szaleństwo zakupów w ostatni piątek listopada

Obecnie 66,5 proc. dorosłych Polaków zamierza zrobić zakupy w ramach Black Friday (Czarny Piątek). W ub.r. tak deklarowało 64,1 proc. ankietowanych. Teraz 18,8 proc. rodaków nie chce korzystać z corocznych okazji. Niemal identycznie było poprzednio (18,9 proc.). Z kolei aktualnie 14,7 proc. konsumentów pozostaje niezdecydowanych. I jest ich nieco mniej niż rok temu (17 proc.).

Autorzy badania zauważają, że Polacy w coraz bardziej zdecydowany sposób podchodzą do korzystania z rabatów, bo dokładnie wiedzą, czego potrzebują.

Kiedy wypada Black Friday?

Zgodnie z amerykańską tradycją, Black Friday obchodzony jest po Dniu Dziękczynienia, który przypada w USA w czwarty czwartek listopada (w tym roku 28 listopada). Tegoroczny Black Friday wypada więc w piątek, 29 listopada.

Opracował: Damian Cygan
Źródło: DoRzeczy.pl
