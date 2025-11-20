Miliony na remont hotelu sejmowego. Beże i niemieckie wykładziny o strukturze runa

W ramach prac odświeżonych zostanie łącznie ponad 280 pokoi, a rocznie modernizowanych ma być około 40. Opublikowana dokumentacja przetargowa ujawnia szczegółowy zakres zmian, jakie zostaną wprowadzone w hotelu sejmowym po raz pierwszy od jego oddania do użytku w 1989 roku.

Nowe wykładziny i meble odporne na zarysowania

Jak opisuje "Rzeczpospolita" w pokojach pojawią się nowe wykładziny z kolekcji Cosy Moments produkcji niemieckiej firmy Halbmond Teppichwerke GmbH. Wybrany wzór to beżowa wykładzina o strukturze runa, inspirowana motywami dzianinowymi. Wymienione zostaną również meble. Fronty mają być wykonane z płyt w kolorze satynowym, charakteryzujących się podwyższoną odpornością na zarysowania i technologią anti-fingerprint. Biurko i biblioteczka powstaną natomiast z płyt imitujących drewno. Na ścianach zostaną zamontowane panele imitujące beżowo-szarą tkaninę oraz drewno dębowe.

Z dokumentacji wynika, że większość pomieszczeń zostanie wyposażona w rozkładaną sofę, biblioteczkę, aneks z lodówką, biurko, telewizor na panelu oraz łóżko kontynentalne. W części pokojów sofa zostanie zastąpiona fotelem i stolikiem kawowym. Nad sofami przewidziano montaż dwóch obrazów. Według szczegółowych opisów meble tapicerowane będą obite beżową tkaniną, a ich konstrukcja zostanie wykonana z płyty laminowanej i drewna bukowego.

Zakres i koszt inwestycji

W planie postępowań na lata 2025-2028 Kancelaria Sejmu przewidziała 5,6 mln zł na dostawę mebli. Kwota ta obejmuje jednak także zakup wyposażenia biurowego, restauracyjnego oraz foteli obrotowych, które trafią do innych obiektów wchodzących w skład kompleksu sejmowego. Dostawcy mebli będą musieli zapewnić dwuletnią gwarancję obejmującą wszystkie elementy, w tym płyty, okleiny, listwy oraz mechanizmy metalowe i z tworzyw sztucznych.

Nie wszyscy posłowie pozytywnie oceniają planowany remont. Część z nich podkreśla, że mimo modernizacji pokoje pozostaną małe i pozbawione zaplecza kuchennego. Zdaniem Kazimierza Smolińskiego z PiS jedynym uzasadnionym rozwiązaniem byłaby rozbiórka obiektu i budowa nowego hotelu z odpowiednią infrastrukturą, w tym garażem podziemnym.

Efekty modernizacji będą wdrażane stopniowo, a zakończenie prac przewidziane jest za siedem lat. W pełni odświeżony Dom Poselski ma być gotowy dopiero na początku kolejnej dekady.

