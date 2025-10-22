Posłowie płacą więcej za alkohol. Ceny wzrosły

Wirtualna Polska informuje, że nowe ceny obowiązują od połowy sierpnia. Cena najtańszego piwa wzrosła z 8 zł do 11 zł, a kieliszek wina podrożał o 1,55 zł.

Portal w lipcu ujawnił cennik alkoholu dla polityków. Obowiązujące wówczas ceny alkoholu na terenie Kancelarii Sejmu sprawiły, że politycy mieli do dyspozycji jeden z najtańszych przyhotelowych barów w centrum Warszawy.

W kwietniu Kancelaria Sejmu RP informowała portal, że nie zarabia na sprzedaży alkoholu. Zaznaczono, że ceny "kształtowane są w taki sposób, by pokryć ich koszt, w tym koszt zakupu, by były to zakupy neutralne dla budżetu Kancelarii Sejmu, a tym samym dla podatników".

Po podwyżce, która obowiązuje od połowy sierpnia, przedział cenowy piwa to 11-26 zł (w porównaniu do wcześniejszego 8-14 zł). Nieznacznie, bo o 1,55 zł, podrożał kieliszek wina (podwyżka z 9 zł do 10,55 zł). Znacząco wzrósł zakres cen na alkohole mocne. Porcja 0,04 l takiego alkoholu to obecnie cena z przedziału 12-49 zł, a wcześniej było to 7-19 zł.

Kancelaria Sejmu nie poinformowała Wirtualnej Polski, czy wzrosty cen oznaczają, że odtąd oferta alkoholowa dla polityków uwzględnia również marżę oraz czy zacznie zarabiać na sprzedaży alkoholu.

"Zgodnie z obowiązującymi przepisami wewnętrznymi, ceny usług świadczonych przez Kancelarię Sejmu ustala komisja powołana przez dyrektora komórki organizacyjnej Kancelarii Sejmu (…) Usługi gastronomiczne należą do właściwości Biura Administracyjnego i to ta komórka organizacyjna ustaliła ceny alkoholi na wyżej wskazanym poziomie" – czytamy w odpowiedzi na pytania portalu.

Wirtualna Polska od marca próbowała ustalić, na jaką alkoholową ofertę w Sejmie mogą liczyć posłowie i senatorowie. Uzyskanie informacji w sprawie konkretnych cen nie było łatwe. Kancelaria Sejmu unikała kwot i zwlekała z konkretną odpowiedzią. Dodatkowe pytania i ponaglenia wysyłaliśmy w kwietniu, czerwcu oraz w lipcu. Finalnie udało nam się zdobyć ceny obowiązujące w lipcu 2025 r., a następnie okazało się, że cennik wzrósł od sierpnia 2025 roku.

Sondaż: Większość Polaków za zakazem sprzedaży alkoholu w budynkach Sejmu

Dom Poselski od lat bywa miejscem incydentów po alkoholu. Pytania o dostępność tam alkoholu, są pokłosiem kolejnych doniesień o burdach i imprezach wśród posłów.

Partia Razem chce, aby marszałek Sejmu zarządzeniem zakazał nie tylko sprzedaży, ale i spożywania alkoholu na terenie Kancelarii Sejmu.

Z ostatniego sondażu Opinia24 dla „Faktów" TVN i TVN24 wynika, że zdaniem 81 proc. badanych sprzedaż alkoholu w budynkach Sejmu powinna być całkowicie zakazana. Przeciwne zdanie wyraziło 14 proc. respondentów.

Najtańszy bar w Warszawie? Portal ujawnia ceny alkoholu w Sejmie

