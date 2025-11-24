Tyle mieszkań oddano do użytkowania. Wyraźny trend

Liczba mieszkań przeznaczonych na sprzedaż lub wynajem oddanych do użytkowania w ub. miesiącu wyniosła 13 166, co oznacza wzrost o 25,7 proc. r/r. W ujęciu miesięcznym odnotowano wzrost o 9,3 proc., podał również GUS.

"Według wstępnych danych w okresie styczeń-październik 2025 r. oddano do użytkowania 164,2 tys. mieszkań, tj. o 1,1 proc. więcej niż w analogicznym okresie 2024 r. Deweloperzy przekazali do eksploatacji 103,5 tys. mieszkań – o 3,7 proc. więcej niż przed rokiem, natomiast inwestorzy indywidualni 55,2 tys. mieszkań, tj. o 4,4 proc. mniej. W ramach tych dwóch form budownictwa oddano 96,6 proc. ogółu nowych mieszkań. W pozostałych formach przekazano do użytkowania łącznie 5,6 tys. mieszkań" – czytamy w komunikacie.

Mniejsza powierzchnia użytkowa

Powierzchnia użytkowa nowo wybudowanych mieszkań wyniosła 14,5 mln m2, czyli o 0,6 proc. mniej niż przed rokiem. Przeciętna wielkość dla 1 mieszkania osiągnęła poziom 88,4 m2, podał również GUS.

GUS wskazał również, że liczba mieszkań, których budowę rozpoczęto w październiku br., spadła o 13,1 proc. r/r i wyniosła 20 304, zaś w ujęciu miesięcznym wzrosła o 3,8 proc.

W grupie lokali przeznaczonych na sprzedaż lub wynajem odnotowano spadek liczby mieszkań, których budowę rozpoczęto – o 19,6 proc. r/r do 12 793 lokali, a w ujęciu miesięcznym zanotowano wzrost o 10,3 proc., podał także Urząd.

"W okresie styczeń-październik 2025 r. rozpoczęto budowę 186,3 tys. mieszkań, tj. o 9 proc. mniej niż przed rokiem. Deweloperzy przystąpili do budowy 112,9 tys. mieszkań (o 15 proc. mniej niż rok wcześniej), a inwestorzy indywidualni 69,9 tys. (o 2,2 proc. więcej). Łącznie udział tych form budownictwa wyniósł 98,1 proc. ogólnej liczby mieszkań. W pozostałych formach budownictwa rozpoczęto budowę 3,5 tys. mieszkań" – czytamy w komunikacie.

Tyle mieszkań pozostaje w budowie

Szacuje się, że na koniec października 2025 r. w budowie pozostawało 856,8 tys. mieszkań, tj. o 1,6 proc. więcej niż na koniec analogicznego miesiąca 2024 r.

GUS podał również, że liczba mieszkań, na których budowę wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia z projektem budowlanym, spadła o 1,3 proc. r/r do 24 401 w październiku 2025 r., a w ujęciu miesięcznym wzrosła o 3,2 proc.

Inwestorzy budujący na sprzedaż lub wynajem uzyskali w ubiegłym miesiącu 15 997 pozwoleń (spadek o 3,8 proc. r/r i wzrost o 3,6 proc. m/m).

"W okresie styczeń-październik 2025 r. wydano pozwolenia na budowę 215,4 tys. mieszkań, tj. o 12,1 proc. mniej niż przed rokiem, w tym dla deweloperów 136,2 tys. (spadek o 20,8 proc. w skali roku), a dla inwestorów indywidualnych – 72,8 tys. (wzrost o 7,6 proc.). Łącznie dla wymienionych obu form budownictwa wydano pozwolenia na budowę 97 proc. ogółu lokali mieszkalnych. W pozostałych formach budownictwa wydano pozwolenia na budowę 6,5 tys. mieszkań" – czytamy w komunikacie.

