Kilkaset złotych dopłaty do mieszkania. Wiele osób spełnia warunki

Dodatek mieszkaniowy to forma pomocy dla osób, które nie są w stanie samodzielnie pokrywać pełnych kosztów utrzymania mieszkania. O dopłatę mogą ubiegać się zarówno właściciele mieszkań i domów, jak i osoby posiadające spółdzielcze prawa do lokalu. Prawo do dodatku mają także najemcy oraz podnajemcy, pod warunkiem, że mają podpisaną stosowną umowę. Wsparcie przysługuje również osobom oczekującym na lokal socjalny lub zamienny, jeśli dysponują orzeczeniem sądu przyznającym takie prawo.

Dofinansowanie uzależnione od dochodu

Kluczowym kryterium przyznawania świadczenia jest poziom dochodów. Urząd sprawdza średni dochód z trzech miesięcy poprzedzających złożenie wniosku i porównuje go z ustalonym limitem, który zależy od liczby osób mieszkających w gospodarstwie domowym. Jeśli dochody są nieco wyższe, dodatek może zostać odpowiednio obniżony.

Drugim ważnym warunkiem jest powierzchnia użytkowa zajmowanego lokalu. Przepisy określają maksymalny metraż dla gospodarstw różnej wielkości, przy czym limity te mogą zostać zwiększone, jeżeli w mieszkaniu zamieszkuje osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku lub wymagająca osobnego pokoju.

Ekstra środki na zakup opału

Wysokość dodatku mieszkaniowego nie jest stała i zależy od indywidualnej sytuacji rodziny. Urząd bierze pod uwagę dochody, liczbę domowników, koszty utrzymania lokalu oraz obowiązujące w gminie stawki czynszów. W 2025 roku średnia kwota dodatku waha się zwykle między 250 a 380 zł miesięcznie. Osoby, które w mieszkaniu nie mają centralnego ogrzewania, ciepłej wody lub gazu przewodowego, mogą dodatkowo otrzymać ryczałt na zakup opału.

Aby ubiegać się o dopłatę, należy wypełnić wniosek dostępny w urzędzie gminy lub ośrodku pomocy społecznej. Do dokumentu trzeba dołączyć deklarację dochodów wszystkich mieszkańców z ostatnich trzech miesięcy, potwierdzenie powierzchni użytkowej lokalu oraz dokumenty wskazujące aktualne koszty jego utrzymania.

