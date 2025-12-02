Kłopoty PKP Cargo. Zapadła kluczowa decyzja

"Jednocześnie, z uwagi na okoliczności sprawy, sędzia-komisarz zobowiązał spółkę i zarządcę [masy sanacyjnej] do współpracy z radą wierzycieli w zakresie związanym z planem restrukturyzacyjnym oraz propozycjami układowymi i określił spółce termin na złożenie ostatecznej treści propozycji układowych, które miałyby podlegać głosowaniu, do dnia 27 lutego 2026 roku" – czytamy w komunikacie.

Sędzia-komisarz w zarządzeniu podkreślił, że powyższe terminy mają, co do zasady, charakter ostateczny i ich przedłużenie możliwe będzie jedynie w nieznacznym zakresie i z uwagi na szczególne okoliczności, inne niż dotychczas podnoszone, na pisemny i uzasadniony wniosek jedynie rady wierzycieli lub zarządcy, jednocześnie informując, iż procedura głosowania nad układem zostanie zrealizowana bez zbędnych opóźnień, niezwłocznie po uzyskaniu dokumentów wskazanych powyżej, wskazano również.

Rada wierzycieli PKP Cargo w restrukturyzacji 17 listopada br. złożyła do sędziego – komisarza wniosek o przedłużenie terminów na wyrażenie opinii w sprawie planu restrukturyzacyjnego i propozycji układowych. Rada wskazała wówczas 31 stycznia 2026 r. jako termin, do którego jej członkowie będą mogli dokładnie przeanalizować przedstawione przez spółkę oraz zarządcę dokumenty, a tym samym sformułować ostateczną oraz uzasadnioną opinię.

Rezygnacja zarządcy masy sanacyjnej

Zarządca masy sanacyjnej PKP Cargo w restrukturyzacji Izabela Skonieczna-Powałka złożyła rezygnację z pełnienia funkcji oraz wniosła o zmianę zarządcy – podała w ubiegłym miesiącu spółka.

Skonieczna-Powałka podjęła decyzję o rezygnacji w związku z informacją o uzgodnieniu przez radę wierzycieli, spółkę oraz jej głównego akcjonariusza, akceptowanego przez wszystkie strony kandydata na zarządcę.

"W uzasadnieniu swojej rezygnacji zarządca, stwierdziła, że przedłużająca się niepewność dotycząca osoby zarządcy mogłaby niekorzystnie wpływać na przebieg postępowania sanacyjnego oraz rezultaty restrukturyzacji. Izabela Skonieczna-Powałka podkreśliła, że wszelkie decyzje na zajmowanym dotychczas stanowisku podejmowała zawsze dla dobra firmy, jej wierzycieli i pracowników, kierując się koniecznością zapewnienie stabilności oraz warunków umożliwiających dalsze, niezakłócone funkcjonowanie spółki" – czytamy w komunikacie.

Grupa PKP Cargo jest operatorem kolejowych przewozów towarowych w Polsce i Unii Europejskiej. PKP Cargo zadebiutowało w 2013 r. na warszawskiej giełdzie. W 2024 r. miało 4 460 mln zł skonsolidowanych przychodów.

