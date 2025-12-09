"Krótka, ale ważna ustawa". Spora zmiana w przelewach bankowych

We wtorek rząd przyjął projekt ustawy dotyczącej umożliwienie wykonywania przelewów natychmiastowych w euro. Jak wyjaśniał rzecznik rządu, nowe przepisy to implementacja przepisów unijnych dotyczących systemowych regulacji bankowych.

– Ustawa zapewnia również to, że szybkie przelewy w euro nie będą droższe od zwykłych przelewów, co w sytuacji, kiedy bardzo wielu z nas i podróżuje, i wielu przedsiębiorców prowadzi transakcje także na rynku europejskim, jest ważnym ułatwieniem – powiedział Adam Szłapka i dodał, że jest to "krótka, ale ważna ustawa".

Nowe przepisy wprowadzą możliwość przekazywania pieniędzy w euro w ciągu 10 sekund na konto odbiorcy. Usługa ma być bezpłatna. Rozporządzenie IPR zostało przyjęte przez Parlament Europejski i Radę w lutym 2024 r. Banki w krajach spoza strefy euro, w tym w Polsce, dostały czas do 9 stycznia 2027 r. na implementację przepisów.

UE zakazuje płatności gotówką

Pod koniec października Parlament Europejski porozumiał się z Radą Europejską w sprawie zakazu płatności gotówką. Wejdzie on w życie w 2027 roku.

Zgodnie z unijną propozycją, wszelkie transakcje powyżej 10 tys. euro (ok. 42 tys. złotych) będą musiały być opłacone przelewem. Propozycja stanowiła "kompromis" między ograniczeniem do 7 tys. euro, czego chciał PE, a Radą EU, która wolała, żeby transakcji gotówkowych nie limitować.

Jak przekonuje Bruksela, wprowadzone ograniczenia mają zapobiegać wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu. Co istotne, unijne rozporządzenie wprowadza również obowiązek legitymowania osób płacących gotówką powyżej 3 tys. euro (ok. 12 tys. złotych) za wybrane zakupy. Taki obowiązek będzie należał do przedsiębiorców sprzedających biżuterię, kamienie szlachetne, samochody, samoloty, jachty i dzieła sztuki.

