Tyle TVP dostała z budżetu państwa w 2025 roku. Ogromna kwota

W grudniu TVP podpisała kolejną umowę na dotację z budżetu państwa w kwocie 48,86 mln zł. Ostatecznie na konto Telewizji Polskiej trafiło aż 60,55 mln zł.

Jak wskazały Wirtualne Media, w ubiegłym roku publiczny nadawca każdego miesiąca otrzymywał zastrzyk finansowy z państwowej kasy. Środki wpłacono w ramach sześciu umów, które opiewały na 350 mln zł, 300 mln zł, 170 mln zł, 60 mln zł oraz 715 mln zł. Doliczając wpłatę z grudnia, w całym 2025 roku Telewizja Polska otrzymała od państwa 1,65 mld zł. Rok wcześniej nadawca podpisał umowy na 1,68 mld zł z dotacji budżetowych.

Dyrektor generalny TVP w likwidacji Tomasz Sygut zapowiedział niedawno, że w 2026 roku budżet TVP wyniesie 2,2 mld zł. Portal wirtualnemedia.pl przypomniał, że publiczni nadawcy są dotowani wprost z budżetu państwa od początku 2024 roku, po tym jak pod koniec 2023 roku prezydent Andrzej Duda zawetował ustawę okołobudżetową zakładającą przekazywanie im kolejnych rekompensat za utracone przychody z abonamentu radiowo-telewizyjnego. Rekompensaty były wypłacane od 2020 roku w formie obligacji skarbowych, które nadawcy odsprzedawali Skarbowi Państwa. Mowa o 2-3 mld zł rocznie.

Ponad dwa lata od siłowego przejęcia TVP

19 grudnia 2023 r. Sejm podjął uchwałę w sprawie "przywrócenia ładu prawnego oraz bezstronności i rzetelności mediów publicznych oraz Polskiej Agencji Prasowej". 20 grudnia 2023 r. ówczesny minister kultury i dziedzictwa narodowego Bartłomiej Sienkiewicz odwołał prezesów zarządów TVP, Polskiego Radia i PAP oraz rady nadzorcze.

W siedzibach TVP, PR i PAP pojawiło się wielu policjantów oraz wynajęta przez przejmujących media publiczne firma ochroniarska, która zablokowała wejścia dziennikarzom. Doszło do kilkudniowego zawieszenia nadawania stacji TVP Info i TVP3, a z anten TVP zniknęły "Wiadomości", "Panorama" oraz "Teleexpress".

27 grudnia 2023 r. Sienkiewicz postawił media publiczne w stan likwidacji.

