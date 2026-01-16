Szef klubu PiS: Odpowiadamy na apel środowisk rolniczych

W przyszłym tygodniu Parlament Europejski zdecyduje, czy skierować umowę handlową z państwami bloku Mercosur do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE). Głosowanie w tej sprawie ma się odbyć w środę 21 stycznia, czyli cztery dni po planowanym podpisaniu umowy w Paragwaju przez przewodniczącą Komisji Europejskiej Ursulę von der Leyen.

Wniosek został przygotowany przez ponad 140 eurodeputowanych. Jeśli uzyska większość w PE i zostanie uznany przez TSUE za dopuszczalny, może znacząco opóźnić ratyfikację porozumienia z krajami Ameryki Południowej. Postępowanie przed Trybunałem Sprawiedliwości UE w takich sprawach trwa nawet dwa lata. W rozmowie z RMF FM jeden z europosłów stwierdził, że o wyniku środowego głosowania może przesądzić zaledwie kilkanaście głosów.

Co ciekawe, liderem inicjatywy jest eurodeputowany PSL Krzysztof Hetman, który jednak sceptycznie ocenia szanse na przeforsowanie wniosku. Jego zdaniem większe możliwości były w listopadzie ubiegłego roku, jeszcze przed głosowaniem państw członkowskich UE. Teraz, jak twierdzi, część europosłów może głosować zgodnie ze stanowiskiem własnych rządów. Natomiast w listopadzie biuro przewodniczącej PE Roberty Metsoli uznało, że nie można kierować do TSUE dokumentu, który nie został jeszcze przyjęty przez państwa członkowskie.

PiS składa projekt uchwały ws. umowy z Mercosur

"Odpowiadamy na apel środowisk rolniczych – składamy projekt uchwały zobowiązującej Radę Ministrów do podjęcia działań prawnych przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej w związku z umową handlową UE-Mercosur" – oświadczył w piątek za pośrednictwem platformy X przewodniczący klubu parlamentarnego PiS Mariusz Błaszczak.

"Umowa z krajami Mercosur to zwieńczenie szkodliwych działań tej koalicji. Bierność rządu doprowadziła do tej katastrofy, której skutki będą odczuwać nie tylko rolnicy, ale także my wszyscy. Domagamy się przyjęcia uchwały na najbliższym posiedzeniu Sejmu" – napisał.

Zaskarżenia umowy z Mercosur do TSUE domaga się także Konfederacja. Europoseł Anna Bryłka zauważyła, że po ostatnim posiedzeniu Rady Ministrów nie przyjęto uchwały, która formalnie obligowałaby rząd do złożenia skargi. Z kolei rolnicy zrzeszeni w Oddolnym Ogólnopolskim Proteście Rolników (OOPR) złożyli wniosek do marszałka Sejmu o podjęcie uchwały, która miałaby zobowiązać rząd do wystąpienia przed TSUE w związku z umową z krajami Mercosur.

