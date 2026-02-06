Polska 2050 złoży projekt ustawy ws. akcyzy. "Oczekiwania prezydenta"

W grudniu prezydent Karol Nawrocki nie zgodził się na podsienie podatku cukrowego i akcyzy. Tym samym spełnił obietnicę, składaną w czasie kampanii wyborczej. W swoim programie "Plan 21" Nawrocki zadeklarował, że jako prezydent nie będzie podpisywał ustaw podwyższających podatki.

Szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki wskazał wówczas, że mając na uwadze bardzo złą sytuację budżetową, prezydent mógłby zgodzić się na zaproponowane przez rząd zmiany, jednak pod konkretnym warunkiem. – Gdyby w tych rozwiązaniach było powiedziane, że wszystkie pieniądze, które będą pochodziły z nadwyżki tych podatków, trafią na ochronę zdrowia, która jest w dramatycznym stanie, to wtedy pan prezydent podjąłby inną decyzję, ale te pieniądze zasypywały dziurę budżetową – powiedział.

Pełczyńska-Nałęcz: Wypełniamy oczekiwania prezydenta

Zwolenniczką podwyższenia akcyzy na alkohol i przekazania środków z podatku na ochronę zdrowia jest minister funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz.

Jak donosi rozgłośnia RMF FM, Polska 2050 złoży ustawę podwyższającą akcyzę na alkohol. Projekt ma uwzględniać uwagi prezydenta Karola Nawrockiego. Pieniądze z podwyżki mają zostać przekazane na ochronę zdrowia.

– Wyjdziemy z projektem ustawy zwiększającym akcyzę na alkohol. Taka ustawa już przeszła przez Sejm z naszym poparciem, ale została zawetowana przez pana prezydenta. On oczekuje gwarancji, że całe pieniądze zostaną przekazane na ochronę zdrowia. Więc idziemy z ustawą, która podwyższa akcyzę, ale cała podwyżka idzie na ochronę zdrowia. Wypełniamy oczekiwania pana prezydenta i liczymy, że tę ustawę podpisze – powiedziała Pełczyńska-Nałęcz, która od soboty pełni funkcję przewodniczącej Polski 2050.

Nowelizacja ustawy o podatku akcyzowym przewidywała podwyżki akcyzy na alkohol w 2026 r. Zamiast wcześniej zapowiadanych wzrostów o 5 proc. w latach 2026-2027, zawetowane przepisy wprowadzały podwyżkę o 15 proc. w 2026 r. oraz o 10 proc. w 2027 r. Ministerstwo Finansów szacowało, że zmiana ta przyniesie do budżetu w 2026 r. około 1,96 mld zł dodatkowych wpływów.

