Ministerstwo finansów planuje nowy podatek. Uderzy w milionów Polaków

Zgodnie z założeniami projektu, stawka akcyzy ma wynieść 40 zł za sztukę. Projekt zmian został wpisany do wykazu prac legislacyjnych rządu i stanowi element szerszych zmian w systemie opodatkowania wyrobów nikotynowych.

Nowa kategoria wyrobów akcyzowych

Nowe przepisy mają wprowadzić definicję nowej kategorii wyrobów akcyzowych – wkładów do wielorazowych e-papierosów oraz urządzeń wielofunkcyjnych. Do tej grupy mają zostać zaliczone wszystkie zbiorniki na płyn do e-papierosów, w tym także puste pojemniki, które mogą być wykorzystywane jako wkłady.

Resort planuje jednocześnie zmienić definicje jednorazowych i wielorazowych e-papierosów. Celem jest wyłączenie z nich wkładów, które obecnie w niektórych przypadkach spełniają kryteria tych wyrobów. Według założeń akcyzą objęte mają być wyłącznie wkłady, natomiast same urządzenia przystosowane do ich wymiany nie będą podlegały opodatkowaniu. Bez zmian pozostanie natomiast opodatkowanie urządzeń wielofunkcyjnych – niezależnie od tego, czy wkłady są w nich zamontowane na stałe, czy można je wymieniać.

Podatek ma obowiązywać już od tego roku

Proponowana stawka 40 zł ma odpowiadać obecnemu poziomowi opodatkowania wielorazowych e-papierosów i urządzeń wielofunkcyjnych. Według założeń resortu ma to zapobiec obchodzeniu przepisów poprzez sprzedaż osobno urządzeń i wkładów oraz uporządkować system podatkowy w tym segmencie rynku. Projekt przewiduje także zmiany dostosowawcze w Kodeksie karnym skarbowym, związane z wprowadzeniem nowych wyrobów akcyzowych do systemu podatkowego. Nowelizacja ma określić m.in. zasady kontroli i sankcji za nieprawidłowości związane z obrotem nowo opodatkowanymi produktami.

Planowane przepisy mają wejść w życie po sześciomiesięcznym okresie vacatio legis. Ministerstwo argumentuje, że taki czas pozwoli przedsiębiorcom przygotować się do nowych regulacji, w tym uzyskać wymagane zezwolenia akcyzowe, dostosować systemy księgowe oraz oznaczenia produktów. Zgodnie z harmonogramem legislacyjnym rząd ma przyjąć projekt ustawy w drugim kwartale 2026 roku. Dopiero po przyjęciu projektu przez Radę Ministrów rozpocznie się parlamentarny proces legislacyjny.

