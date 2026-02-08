Płaca minimalna w Polsce i Niemczech. Kogo stać na więcej?

Od 1 stycznia 2026 r. zarówno w Polsce, jak i w Niemczech obowiązują podwyższone stawki płacy minimalnej. W Polsce wynosi ona 4 806 zł brutto miesięcznie przy pełnym etacie lub 31,40 zł brutto za godzinę pracy – wobec wcześniejszych 4 666 zł (od 1 stycznia 2025 r.).

W Niemczech minimalna stawka godzinowa to obecnie 13,90 euro brutto (ok. 59 zł), co w przeliczeniu daje ok. 2 400 euro brutto miesięcznie (ok. 10 120 tys. zł) przy pełnym etacie – niemal dwukrotnie więcej niż w Polsce.

Życie za płacę minimalną w Polsce i Niemczech. Sprawdzili, kogo stać na więcej

Choć płaca minimalna w Niemczech jest znacznie wyższa nominalnie, różnice w kosztach życia i podatkach wpływają na realne możliwości gospodarowania budżetem.

Niemiecki pracownik za swoją pensję minimalną może kupić znacznie więcej podstawowych produktów (np. trzykrotnie więcej makaronu czy oleju niż Polak przy porównywalnych cenach w supermarketach).

Wysokie ceny wynajmu mieszkań w dużych niemieckich miastach mogą jednak ograniczać realne oszczędności – wielu pracowników minimalnych korzysta tam z dodatkowych zasiłków i programów wsparcia państwowego, co w Polsce jest znacznie rzadsze lub mniej dostępne.

Skala zatrudnienia za najniższą krajową

Minimalne wynagrodzenie dotyczy znacznej liczby zatrudnionych: w Polsce płacę minimalną pobiera ok. 2,2-3 mln osób z ponad 15 mln pracujących, a w Niemczech około 4,8 mln osób spośród 45,8 mln pracujących.

Choć płace minimalne w obu krajach rosną, to realna siła nabywcza nadal znacząco przemawia na korzyść naszych zachodnich sąsiadów. Różnice wynikają nie tylko z wysokości stawek nominalnych, lecz także z odmiennych kosztów życia, obciążeń podatkowych i systemów wsparcia socjalnego.

