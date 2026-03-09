Rośnie liczba przedsiębiorstw. Te branże przodują w zestawieniu

Ze względu na rodzaj prowadzonej działalności, najliczniejszą grupę w całej populacji stanowiły przedsiębiorstwa z sekcji handel; naprawa pojazdów samochodowych (17 proc. ogółu). Najwięcej przedsiębiorstw miało siedzibę w województwie mazowieckim (20,2 proc. ogółu).

"W IV kwartale 2025 r. w porównaniu z analogicznym okresem 2024 r. odnotowano wzrost liczby przedsiębiorstw aktywnych o 4,3 proc. Jednostki mikro (tj. o liczbie pracujących do 9 osób) stanowiły 95,9 proc. całej zbiorowości przedsiębiorstw aktywnych i w stosunku do IV kwartału 2024 r. ich liczebność zwiększyła się o 4,6 proc. Jednostki małe (tj. o liczbie pracujących od 10 do 49 osób), jednostki średnie (tj. o liczbie pracujących od 50 do 249 osób) i duże (tj. o liczbie pracujących 250 i więcej osób) stanowiły odpowiednio 3,4 proc., 0,6 proc. i 0,1 proc. wszystkich przedsiębiorstw aktywnych. W stosunku do IV kwartału 2024 r. liczba przedsiębiorstw małych i średnich spadła odpowiednio o 0,4 proc. i 0,7 proc. Natomiast liczba przedsiębiorstw dużych wzrosła o 5 jednostek" – czytamy w komunikacie.

Jakie przedsiębiorstwa przodują?

W IV kwartale 2025 r. najwięcej przedsiębiorstw prowadziło działalność w sekcjach: handel; naprawa pojazdów samochodowych (17 proc. ogółu przedsiębiorstw aktywnych), budownictwo (15,2 proc.) oraz działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (13,8 proc.). Najmniejszy udział miały przedsiębiorstwa z sekcji górnictwo i wydobywanie (0,1 proc.), podał Urząd.

"W stosunku do analogicznego okresu 2024 r. największy wzrost liczby przedsiębiorstw odnotowano w sekcji administrowanie i działalność wspierająca (18,2 proc.)" – czytamy dalej.

W populacjach jednostek dużych i średnich największy udział miały przedsiębiorstwa z przetwórstwa przemysłowego, odpowiednio 43,1 proc. i 34,9 proc. Wśród jednostek małych największy udział stanowiły jednostki z sekcji handel; naprawa pojazdów samochodowych (22,3 proc.), przetwórstwo przemysłowe (21,8 proc.) oraz budownictwo (14,5 proc.), wskazał także GUS.

Czytaj też:

Rząd zareaguje na wysokie ceny ropy? Jest deklaracja ministraCzytaj też:

Kuriozalny pomysł UE na drogi prąd. Proponuje… zużywać go mniej