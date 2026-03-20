Fatalne doniesienia ws. paliwa. "Ceny mogą pobić historyczny rekord"

7,88 zł/l oraz 6,90 zł/l to aktualne (na dzień 19 marca) średnie detaliczne ceny diesla i benzyny Pb95 w Polsce. W skali tygodnia diesel podrożał 24 gr/l, a benzyna 37 gr/l. Za litr autogazu płacimy 21 gr/l więcej, a średnia krajowa cena tego paliwa to 3,39 zł/l.

W kraju rośnie liczba stacji gdzie za olej napędowy trzeba zapłacić powyżej 8 zł/l. Co oczywiście nie może być zaskoczeniem, skoro cena zakupu diesla na stację na krajowym rynku hurtowym to aktualnie 7,85-7,90 zł/l brutto. Wszystko wskazuje na to, że w przyszłym tygodniu cena zakupu diesla na stacje na dobre przekroczy poziom 8 zł/l brutto. W skali tygodnia (13-19 marca) benzyna na europejskim rynku ARA podrożała o 23 gr/l (10 USD/bbl), a diesel aż o 76 gr/l (32 USD/bbl).

Ceny idą w górę

Przyszły tydzień może być pierwszym od października 2022 roku, kiedy średnia krajowa detaliczna cena diesla w kraju przekroczy barierę 8 zł/l i dodatkowo może ustanowić nowy historyczny rekord.

Prognoza średnich cen paliw na tydzień 13 (23-27 marca):

– Pb95 7,19 zł/l (+0,29)

-Pb98 7,86 zł/l (+0,29)

– ON 8,19 zł/l (+0,31)

– OOL 3,59 zł/l (+0,20)

Dla przypomnienia dotychczasowy rekord średnich cen diesla na stacjach w kraju to 8,08 zł/l ustanowiony w połowie października 2022 roku, z tym, że wówczas stawka podatku VAT dla paliw była obniżona z 23 proc. do 8 proc. Gdyby nie to, w październiku 2022 roku średnia cena diesla na stacjach przekroczyłaby poziom 9 zł/l.

Rekordy cen ropy naftowej.

Notowania majowej serii kontraktów na ropę Brent w czwartek 18 marca ponownie zbliżyły się w rejon 120 USD/bbl. W piątek rano ropa Brent kosztuje około 109 USD/bbl.

Po ostatnich wzajemnych atakach na infrastrukturę naftową na Bliskim Wschodzie, nastroje łagodzą medialne doniesienia (Wall Street Journal), że prezydent Trump zakazał stronie amerykańskiej dalszych ataków na irańską infrastrukturę naftową.

Tymczasem kolejne nowe rekordy biją ceny ropy w Azji. Ceny benchmarków ropy naftowej dla rynków azjatyckich (Dubai/Oman), które odzwierciedlają koszt importu ropy naftowej z regionu Bliskiego Wschodu z dostawą w maju, wzrosły 19 marca do blisko 167 USD/bbl, ustanawiając nowe historyczne rekordy. W skali tygodnia oznacza to wzrost o ponad 21 USD/bbl. Drożeje też ropa rosyjska. Ceny rosyjskiej ropy naftowej Urals DAP Indie wzrosły do ponad 118 USD/bbl. W skali tygodnia ropa rosyjska Urals podrożała o blisko 22 USD/bbl.

Ponad 86 proc. (ok.13 mln bbl/d) przepływającej przez Cieśninę Ormuz ropy naftowej i ponad 70 proc. produktów naftowych trafiało właśnie na rynki azjatyckie.

Saudi Aramco z kolei zwiększa eksport ropy naftowej na rynki azjatyckie z terminala Yanbu nad Morzem Czerwonym. Szacuje się, że wolumen wzrósł 10-krotnie z około 0,1 mln bbl/d do 1,0-1,2 mln bbl.W dalszym ciągu jest to niewiele biorąc pod uwagę, że przed wybuchem wojny przez cieśninę Ormuz Arabia Saudyjska eksportowała około 5,4 mln bbl/d ropy i 0,8 mln blb/d produktów naftowych, co stanowiło ponad 30 proc. całkowitego eksportu ropy naftowej i produktów naftowych z regionu Zatoki Perskiej tą drogą.

"Paliwo mogło być po 5,19 zł". Obajtek ujawnia, ile wkrótce może kosztować benzynaCzytaj też:

Prawdziwa inflacja znowu w górę