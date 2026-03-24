Jeszcze mniej handlowych niedziel? Nowa propozycja w Sejmie

Jak informuje Radio Zet, postulowane przepisy miałyby jeszcze bardziej ograniczyć liczbę niedziel handlowych oraz skrócić godziny pracy sklepów w soboty.

Cztery niedziele handlowe zamiast ośmiu

Obecnie handel jest dozwolony w osiem niedziel w roku. Autor petycji chce zmniejszyć tę liczbę do czterech. W uzasadnieniu wskazuje, że dotychczasowe ograniczenia nie doprowadziły do negatywnych skutków gospodarczych, a społeczeństwo zaakceptowało obowiązujące zasady. Przywołuje także wyniki badań opinii publicznej. M.in. z sondażu Opinia24 dla Radia ZET wynika, że 49 proc. Polaków sprzeciwia się przywróceniu handlu w niedziele. Część badanych opowiada się wręcz za dalszym zaostrzeniem przepisów.

Złożona w Sejmie propozycja obejmuje również ograniczenie godzin pracy sklepów w soboty. Autor uzasadnia swój postulat tym, że obecnie wiele sieci wydłuża godziny pracy sklepów nawet do późnych godzin nocnych, aby zrekompensować zamknięcie placówek w niedziele. Pracownicy kończący zmiany w nocy z soboty na niedzielę mają ograniczoną możliwość odpoczynku. W związku z tym postuluje on wprowadzenie maksymalnej godziny zamknięcia sklepów – do 21:00.

Jak wygląda obecny stan prawny?

Obowiązująca od 2018 roku ustawa o ograniczeniu handlu w niedziele i święta dopuszcza obecnie handel w osiem wybranych niedziel w roku – m.in. przed świętami oraz w wybrane miesiące, m.in. w ostatnią niedzielę stycznia, kwietnia, czerwca i sierpnia, niedzielę przed Wielkanocą oraz trzy niedziele przed Bożym Narodzeniem. W pozostałe niedziele mogą być otwarte jedynie małe sklepy prowadzone przez właścicieli, stacje paliw oraz apteki.

Eksperci przypominają, że polskie przepisy należą już dziś do najbardziej restrykcyjnych w Unii Europejskiej. Aktualnie petycja czeka na rozpatrzenie przez Komisję ds. Petycji. Dopiero po jej decyzji będzie wiadomo, czy propozycje trafią do dalszych prac legislacyjnych.

Bezrobocie najwyższe od 2021 r. Są nowe dane GUS

