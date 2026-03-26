Tyle wynosi najwyższa emerytura rolnicza w Polsce. Po 41 latach pracy

Z danych opublikowanych przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego wynika, że najwyższa emerytura rolnicza w Polsce wynosi 4772,11 zł brutto. Świadczenie to trafia do rolnika, który przez ponad 41 lat opłacał składki w systemie KRUS.

Przypomnijmy, że najwyższa emerytura wypłacana przez ZUS sięga ok. 51,4 tys. zł brutto. Dziennik "Fakt" zwrócił uwagę, że różnica pomiędzy systemami wynika przede wszystkim z odmiennych zasad finansowania i naliczania świadczeń. "KRUS opiera się na znacznie niższych składkach niż powszechny system emerytalny. To przekłada się na niższe świadczenia, nawet w przypadku osób z bardzo długim stażem pracy w rolnictwie. (...) W praktyce system zapewnia stabilne, lecz mniej zróżnicowane wypłaty" – wskazano.

Emerytura rolnicza

Emerytura rolnicza przysługuje ubezpieczonemu (rolnikowi, domownikowi), który spełnia następujące warunki:

osiągnął wiek emerytalny (60 lat dla kobiet, 65 lat dla mężczyzn);

podlegał ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu przez okres co najmniej 25 lat.

Do okresów podlegania ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu, od których zależy prawo do emerytury rolniczej osób urodzonych po 31 grudnia 1948 r., zalicza się okresy: podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników indywidualnych i członków ich rodzin w latach 1983-1990; prowadzenia gospodarstwa rolnego lub pracy w gospodarstwie rolnym po ukończeniu 16. roku życia, przed 1 stycznia 1983 r.

Prawo do emerytury rolniczej uzyska osoba, która poza wymaganym wiekiem będzie legitymować się co najmniej 25-letnim okresem podlegania wyłącznie rolniczemu ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu. Okresów innych niż rolnicze nie uwzględnia się przy ustalaniu wysokości emerytury rolniczej, za wyjątkiem okresu odbywania czynnej służby wojskowej przed 1 stycznia 1999 r. w przypadku osób, które nie nabędą prawa do emerytury w ZUS.

Osoba, która ukończy wiek emerytalny i nie legitymuje się 25-letnim okresem rolniczego ubezpieczenia emerytalno-rentowego, a posiada okresy ubezpieczenia społecznego w systemie powszechnym, może wystąpić o przyznanie prawa do emerytury pracowniczej do ZUS. Wysokość tego świadczenia będzie zwiększona za okresy opłacania składek na ubezpieczenie społeczne rolników, na podstawie zaświadczenia wydanego przez KRUS.

