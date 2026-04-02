Wspólny ruch Polski i Niemiec. Największa inwestycja w tej części Europy

Projekt United Heat to jedna z najważniejszych transgranicznych inwestycji energetycznych w Europie Środkowej. Zakłada on budowę zdywersyfikowanych i zaawansowanych technologicznie źródeł ciepła opartych w 100 proc. na odnawialnych i niskoemisyjnych źródłach energii. Inwestycja ma umożliwić pełną dekarbonizację systemów ciepłowniczych obu miast do 2030 roku.

Minister energii: To wzór dla innych państw naszego regionu

"Połączenie systemów ciepłowniczych Polski i Niemiec to bardzo ważny krok dla bezpieczeństwa energetycznego, ale także symboliczny gest partnerstwa i naszej wspólnej odpowiedzialności. Dzięki temu projektowi Polska i Niemcy będą mogły wspólnie zapewniać stabilne dostawy ciepła, optymalizować wykorzystanie energii oraz rozwijać technologie niskoemisyjne. Współpraca transgraniczna w sektorze ciepłowniczym pozwala na wymianę wiedzy, wdrażanie innowacji i tworzenie systemów, które są odporne na wahania rynku energii. To także wzór dla innych państw naszego regionu w temacie budowania wspólnej odporności" – powiedział minister energii Miłosz Motyka, cytowany w komunikacie.

"Aby zapewnić bezpieczne, przystępne cenowo i zrównoważone zaopatrzenie w ciepło w samym sercu Europy, wspieramy inwestycje po stronie niemieckiej kwotą 81,6 mln euro. Dzięki połączeniu niemieckich i polskich sieci ciepłowniczych sektor ciepłowniczy zostanie w opłacalny sposób zdekarbonizowany, a nasze bezpieczeństwo energetyczne wzmocnione – na rzecz nowoczesnej infrastruktury z korzyścią dla przedsiębiorstw i konsumentów w Goerlitz i Zgorzelcu” – dodała minister gospodarki i energii Republiki Federalnej Niemiec Katherina Reiche.

Rozpoczęła się realizacja kluczowej części projektu – budowy 12 kilometrów nowej sieci ciepłowniczej, w tym transgranicznego połączenia poprowadzonego pod Nysą Łużycką, które połączy systemy ciepłownicze Zgorzelca i Goerlitz. Inwestycja umożliwi bardziej efektywne zarządzanie energią, lepsze wykorzystanie lokalnie dostępnych źródeł oraz wzmocni bezpieczeństwo dostaw ciepła dla mieszkańców obu miast, wskazano w materiale.

Równoczesne działania w Polsce i w Niemczech

Inwestycja realizowana jest równolegle po obu stronach granicy:

– W Zgorzelcu powstaje już ciepłownia biomasowa o mocy 25 MW oraz instalacja solarna o mocy około 5 MWp z magazynem ciepła.

– W Goerlitz realizowane są m.in. kotły biomasowe, pompy ciepła oraz rozbudowa sieci łączącej kluczowe obszary miasta, wymieniono.

Inwestycję realizują SEC Zgorzelec, należący do E.ON Energy Infrastructure Solutions Polska oraz Stadtwerke Goerlitz z Grupy Veolia Germany. Zakończenie projektu planowane jest na 2029 rok.

