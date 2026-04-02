Duże ułatwienie dla użytkowników BLIK-a. Chodzi o kraj UE

Po uruchomieniu płatności BLIK na Słowacji w 2024 r., dostęp do tysięcy sklepów e-commerce działających w tym kraju zyskują także klienci banków w Polsce – podała spółka PSP. Na początek użytkownicy z Polski zyskają dostęp do płatności BLIK w słowackich sklepach internetowych przy zakupach online u sprzedawców obecnych na tym rynku.

BLIK zdobywa Europę

"W marcu przeprowadzono pilotażowe transakcje, które potwierdziły gotowość rozwiązania, a z początkiem kwietnia rusza faza testów friends & family. To ważny etap budowy płatności BLIK w Europie – oparty na interoperacyjności między rynkami i uczestnikami systemu. W kolejnym kroku, planowanym na koniec 2026 roku, rozwiązanie obejmie także użytkowników słowackich banków korzystających z polskiego e-commerce. Docelowo wszystkie banki w strefie euro, które wdrożą BLIKa, uzyskają dostęp do sieci akceptantów e-commerce działających na polskim rynku" – czytamy w komunikacie.

W kolejnej fazie projektu, której zakończenie planowane jest na IV kw. 2026 roku, rozwiązanie zostanie rozszerzone o płatności w przeciwnym kierunku. Użytkownicy słowackich banków będą mogli rozliczać się BLIKiem w sklepach internetowych w Polsce, co umożliwi swobodne realizowanie transakcji między oboma rynkami. W całym projekcie dostępna będzie pełna funkcjonalność płatności BLIK w e-commerce – zarówno z użyciem kodu, jak i bez niego, wraz z obsługą zwrotów, reklamacji i korekt. Docelowo model ten będzie rozwijany w całej Europie, podano.

"Od dłuższego czasu mówimy o tym, że przyszłość płatności w Europie polega na znoszeniu barier między rynkami. Udostępnienie BLIKa w strefie euro użytkownikom z Polski to praktyczna realizacja tego podejścia – polski system zyskuje dostęp do europejskiej sieci e-commerce, a klienci banków mogą korzystać z tej samej metody także przy transakcjach w euro. Rozwiązanie zostało zaprojektowane w sposób, który pozwala stopniowo rozszerzać jego zasięg i włączać kolejnych uczestników rynku po stronie akceptacji i rozliczeń. W ten sposób budujemy system, który może działać w szerszym, europejskim środowisku" – powiedział prezes PSP Dariusz Mazurkiewicz, cytowany w komunikacie.

"Słowacja jest dla nas ważnym rynkiem w strefie euro i miejscem, w którym od kilku lat rozwijamy współpracę z lokalnymi partnerami. Rosnąca sieć akceptacji i zainteresowanie po stronie sprzedawców oraz instytucji finansowych pokazują potencjał BLIK-a na tym rynku. Rozszerzenie o płatności między Polską a Słowacją pozwoli nam go wykorzystać w praktyce i skalować rozwiązanie w całym regionie" – dodał.

Transakcje BLIK-iem w euro

Transakcje będą realizowane w euro, co umożliwia korzystanie z BLIK-a w środowisku płatności funkcjonującym w strefie euro, a przed ich zatwierdzeniem polski użytkownik zobaczy kurs wymiany oraz kwotę po przeliczeniu na złotówki. Za dostęp do tej usługi odpowiada spółka BLIK SK, która łączy polski system z lokalnym e-commerce, podano.

Rozrachunek i przewalutowanie transakcji będzie odbywać się we współpracy z bankiem UniCredit, a sprzedawcy otrzymają środki w euro. Rozwiązanie nie wymaga zmian po stronie banków ani aplikacji mobilnych, co ułatwia jego wdrażanie i rozszerzanie o kolejnych uczestników rynku, podkreślono.

Z perspektywy użytkownika to rozszerzenie codziennych zastosowań BLIK-a także poza Polskę m.in. przy rezerwacji noclegu, opłaceniu usług jeszcze przed wyjazdem czy zamówieniach składanych w lokalnych sklepach internetowych. Z rozwiązania będzie mogło korzystać ponad 21 mln konsumentów w Polsce, wskazano.

BLIK to powszechny standard płatności mobilnych. Możliwość skorzystania z BLIKA w aplikacjach bankowości mobilnej ma obecnie każdy z klientów krajowych instytucji płatniczych oferujących aplikację mobilną. Za rozwój systemu odpowiada spółka Polski Standard Płatności (PSP). PSP stale rozwija możliwości BLIKA tak, aby system był jak najbardziej funkcjonalny dla jego użytkowników. Udziałowcami spółki PSP są: Alior Bank, Bank Millennium, Santander Bank Polska, ING Bank Śląski, mBank, PKO Bank Polski oraz Mastercard.

