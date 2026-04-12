Prezydent na pasku Solidarności

„Zarówno za sposób jej przygotowania, jak i za zobowiązania wynikające z KPO, które znacząco zawęziły pole wyboru” – tak tłumaczył prezydent Nawrocki, dlaczego podpisał fatalną, a nawet bolszewicką ustawę, radykalnie zwiększającą kompetencje Państwowej Inspekcji Pracy. Prezydent nie wspomniał jednak, który rząd tę odpowiedzialność ponosi w przypadku zobowiązań wynikających z KPO. Zatem pozwolę sobie uzupełnić tę niewątpliwie przypadkową lukę: chodzi o rząd Mateusza Morawieckiego. To bowiem on odpowiadał za kształt aneksu do KPO, zawierającego kamienie milowe i warunki, od których uzależniona jest wypłata pieniędzy w każdej z 18 transz programu. Przypominam: programu w całości opartego na kredycie, który jako UE musimy spłacać.