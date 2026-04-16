Seniorzy dostaną więcej pieniędzy. ZUS na nowo przeliczył emerytury
Ekonomia

Seniorzy, zdjęcie ilustracyjne Źródło: Pixabay / Domena publiczna
Po przeliczeniu emerytur czerwcowych, ponad 130 tys. osób otrzyma wyższe świadczenia. Ile wyniesie średnia podwyżka emerytury?

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) zakończył ponowne ustalanie wysokości emerytur czerwcowych. Dotyczyło to świadczeń przyznanych lub przeliczonych w czerwcu w latach 2009-2019 oraz powiązanych z nimi rent rodzinnych.

Łącznie ZUS przeliczył 219,5 tys. z 220,2 tys. świadczeń. Oznacza to realizację na poziomie 99,7 proc. Niewielka liczba spraw o ponowne przeliczenie świadczenia pozostaje zawieszona z powodu trwających postępowań sądowych lub administracyjnych.

Większość emerytur czerwcowych wzrosła

Po przeliczeniu emerytur czerwcowych, 133,1 tys. osób (61 proc.) otrzymało wyższe świadczenie. W 86,4 tys. przypadków (39 proc.) wysokość świadczenia nie zmieniła się. ZUS wyjaśnił, że świadczenia nie wzrosły m.in. w sytuacji, gdy emerytura po przeliczeniu nadal była niższa niż minimalna lub gdy obowiązywały limity wypłaty świadczeń (np. w przypadku renty wdowiej).

Podwyżki mieściły się najczęściej w przedziale od 100 do 200 zł. Średnia podwyżka świadczenia to 163,36 zł. Dzięki przeliczeniu świadczenia wzrosły łącznie o ponad 21,7 mln zł miesięcznie.

Większość świadczeniobiorców stanowiły kobiety (72 proc.). Najliczniejszą grupą, której dotyczyło przeliczenie, były osoby w wieku od 70 do 74 lat (55,9 proc.).

ZUS przeliczał świadczenia z urzędu. Oznacza to, że klienci nie musieli składać wniosków, nie wymagano od nich dodatkowych formalności. Przeliczenia były w dużym stopniu zautomatyzowane. Ponad 31 proc. spraw ZUS obsłużył bez udziału pracowników, wykorzystując rozwiązania informatyczne. Jednak nie każde przeliczenie następuje automatycznie. W niektórych sytuacjach to emeryt musi sam wystąpić do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z wnioskiem o ponowne ustalenie wysokości świadczenia. Można to zrobić w placówce ZUS, wysyłając dokumenty pocztą albo korzystając z Platformy Usług Elektronicznych ZUS. Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające nowe okresy składkowe lub wysokość zarobków, jeśli takie istnieją. Po ich analizie ZUS wydaje decyzję i ustala nową wysokość emerytury.

Opracował: Dawid Sieńkowski
Źródło: ZUS
