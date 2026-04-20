Polski gigant dogadał się z McDonald's. Pierwsza taka umowa

Udoskonalona konstrukcja kontraktów umożliwia dodatkowo obsługę aktualnie obowiązujących umów PPA z energii odnawialnej z wiatru i słońca, które McDonald's zawarł w poprzednich latach, oraz kontraktację energii opartą na mechanizmach rynkowych. To jedno z pierwszych tego typu rozwiązań na rynku, które jednocześnie uwzględnia trzy rodzaje odnawialnych źródeł energii, podkreślono.

Oto cel sieci McDonald's

"Potrafimy zapewnić firmom elastyczne rozwiązania w zakresie zakupu energii, dostosowane do ich indywidualnych potrzeb biznesowych. Pakiet umów typu PPA zawarty z siecią restauracji McDonald's jest tego najlepszym przykładem. Przez pięć najbliższych lat będziemy dostarczać energię z elektrowni wodnych i innych odnawialnych źródeł do kilkudziesięciu podmiotów oraz kilkuset punktów poboru energii McDonald's w Polsce. Cieszymy się, że energia ta będzie wspierać długoterminowo zrównoważony rozwój jednej z najbardziej rozpoznawalnych marek na rynku" – powiedział wiceprezes Tauron Sprzedaż Krzysztof Czajka, cytowany w komunikacie.

Porozumienie oraz umowy sprzedaży energii z Grupą Zakupową McDonald's Polska, obejmujące restauracje bezpośrednio przyłączone sieci dystrybucyjnych i niektórych dostawców, zostały zawarte na lata na lata 2026-2030.

"Globalną ambicją marki jest redukcja emisji gazów cieplarnianych o 50,4 proc. do 2030 roku w stosunku do roku 2018. To duża skala, bo już dziś w Polsce wspólnie z franczyzobiorcami prowadzimy ponad 600 lokali McDonald's, a dynamika nowych otwarć zakłada ok. 40 lokali rocznie. Dlatego współpraca z Grupą Tauron i rozszerzenie miksu energetycznego o hydroenergetykę to kolejny, ważny krok na drodze transformacji energetycznej McDonald's" – dodał manager zarządzający Maximized Collective Deals, odpowiedzialny za zarządzanie energią elektryczną dla systemu McDonald's w Polsce, Jakub Woropajew.

Istotnym punktem umów jest zakup energii wytworzonej w czterech elektrowniach wodnych należących do Grupy Tauron, na mocy których McDonald's będzie kontraktował energię w modelu pay as produced przez okres 5 lat. Umowa obejmuje również zakup gwarancji pochodzenia powiązanych ze wskazanymi źródłami wodnymi, podkreślono.

Tym zajmie się Tauron

Dokumenty określają warunki współpracy i sprzedaży energii ze źródeł odnawialnych w oparciu o model PPA (Power Purchase Agreement). Dzięki współpracy Tauron Sprzedaż będzie pełnił funkcje sprzedawcy energii i podmiotu odpowiedzialnego za bilansowanie energii elektrycznej dla Grupy Zakupowej McDonald's w Polsce. Rolą Taurona będzie agregacja wszystkich zawartych umów PPA przez McDonald's w Polsce, umożliwienie kontraktacji energii w oparciu o mechanizmy rynkowe z wykorzystaniem produktów notowanych na Towarowej Giełdzie Energii oraz dostarczenie energii do restauracji McDonald's, wyjaśniono.

McDonald's Polska rozpoczął działalność w 1992 roku, otwierając pierwszą restaurację w Warszawie. Obecnie w Polsce działa ponad 600 restauracji sieci, które zatrudniają ponad 38 000 osób. Ponad 90 proc. z nich to obiekty prowadzone przez ponad 117 niezależnych przedsiębiorców w oparciu o umowę franczyzy z McDonald's.

Tauron Polska Energia jest spółką holdingową w grupie kapitałowej, która zajmuje się wytwarzaniem, dystrybucją i sprzedażą energii elektrycznej oraz ciepła. Grupa Tauron obejmuje swoim działaniem 18 proc. powierzchni kraju i jest największym dystrybutorem energii w Polsce. Spółka miała 33,3 mld zł przychodów ze sprzedaży w 2025 r. Jest notowana na GPW.

