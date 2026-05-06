ZUS ostrzega. Można stracić prawo do świadczenia

ZUS informuje, że dotychczas wpłynęło ponad 3,5 mln wniosków o świadczenie 800 plus na nowy okres – od 1 lutego do 29 kwietnia 2026 r. wpłynęło 3 mln. 589 tys. 299 wniosków, które dotyczą 4 mln. 965 tys. 806 dzieci.

Nowy okres świadczeniowy rusza 1 czerwca 2026 r. i potrwa do 31 maja 2027 r. Kto zdąży z wnioskiem do 30 czerwca – nie straci świadczenia za czerwiec. Warto wiedzieć, że 30 czerwca zapadnie decyzja o tym, czy wnioskujący otrzymają wsparcie w pełnej wysokości.

"Rodzice, którzy złożyli wniosek do 30 kwietnia, mogą spać spokojnie. Zachowają ciągłość wypłat, a pierwsze pieniądze za nowy okres dostaną najpóźniej do końca czerwca. Ci, którzy złożą dokumenty w maju lub czerwcu, również otrzymają świadczenie za czerwiec. Nawet jeśli pojawi się chwilowa przerwa w przelewach, Zakład Ubezpieczeń Społecznych wyrówna zaległe miesiące" – czytamy.

Jeżeli jednak wniosek trafi do ZUS po tej dacie, świadczenie będzie przysługiwać dopiero od miesiąca złożenia dokumentów. Oznacza to brak wyrównania za czerwiec i stratę pieniędzy.

Wnioski o 800 plus można składać wyłącznie elektronicznie poprzez platformę eZUS, aplikację mZUS, portal Emp@tia oraz bankowość elektroniczną.

Nowe zasady dla obcokrajowców

W programie 800 plus od 1 lutego 2026 r. obowiązują nowe zasady dla obywateli Ukrainy ze statusem UKR. Aby otrzymać wsparcie, rodzic lub opiekun musi być aktywny zawodowo. Dodatkowo dziecko – w zależności od wieku – musi realizować obowiązek szkolny lub przedszkolny w Polsce.

Warunek ten nie dotyczy dzieci poniżej 6. roku życia, ale kluczowe jest jedno: zarówno dorosły, jak i dziecko muszą mieszkać w Polsce.

Od 1 czerwca 2026 r. podobne zasady dotyczące aktywności zawodowej obejmą także innych cudzoziemców spoza UE i EFTA, którzy legalnie przebywają w Polsce i mają dostęp do rynku pracy.

Czytaj też:

Rewolucja w 800 Plus? Czarnek ma plan