Nowy kierunek polskiego eksportu. Firmy znalazły nowy cel

Polska znajduje się też w ścisłej czołówce regionu, jeśli chodzi o plany dalszej ekspansji po wejściu na rynki międzynarodowe. Aż 86 proc. firm już działających za granicą zamierza zdobywać kolejne rynki i jest to wynik wyraźnie przewyższający średnią regionalną i zdecydowanie lepszy niż w przypadku bardziej ostrożnych przedsiębiorstw z Czech i Litwy, czytamy w komunikacie.

"Polskie firmy od lat skutecznie funkcjonują na rynkach europejskich, które dotąd były dla nich naturalnym kierunkiem ekspansji. Dziś dla wielu z nich Europa to jednak za mało – coraz odważniej szukają możliwości rozwoju na bardziej odległych rynkach, jeszcze niedawno uznawanych za trudne do zdobycia" – powiedział starszy ekonomista Minds&Roses i współautor badania Jacek Grzeszak, cytowany w materiale.

Azja coraz bardziej atrakcyjna

"Wyniki potwierdzają to, co obserwujemy w naszej sieci już od pewnego czasu: małe i średnie firmy z Europy Środkowo-Wschodniej pewnie działają na rynkach europejskich i zaczynają aktywnie konkurować poza znanymi im rynkami europejskimi. Zmiana ta następuje w momencie dynamicznych przemian w globalnych łańcuchach dostaw, które wymuszają dywersyfikację" – dodała Marketing Manager, Eastern Europe, FedEx Agata Kaim.

Według raportu, zwłaszcza Azja staje się dla polskich firm strategicznym kierunkiem rozwoju, przede wszystkim ze względu na skalę i dynamikę tamtejszych gospodarek. Region ten odpowiada już za ponad 40 proc. globalnego PKB, co potwierdza jego rosnące znaczenie w światowej gospodarce. Zgodnie z prognozami OECD, do 2030 roku ponad 60 proc. globalnej klasy średniej będzie mieszkać w Azji, co oznacza dynamicznie rosnący popyt na produkty i usługi wysokiej jakości, w tym z Europy. Dodatkowym atutem regionu jest wysoki poziom cyfryzacji handlu. W Chinach sprzedaż internetowa stanowi już ponad 25 proc., handlu detalicznego, co znacząco ułatwia zagranicznym firmom wejście na rynek bez konieczności budowania rozbudowanej infrastruktury fizycznej.

Badanie zostało przeprowadzone w IV kw. 2025 roku na próbie 826 MŚP z sześciu największych gospodarek regionu Europy Środkowo-Wschodniej: Polski, Węgier, Czech, Słowacji, Rumunii i Litwy.

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