Ceny paliw w górę. Tyle kierowcy zapłacą w pierwszy weekend wakacji

Z piątkowego obwieszczenia ministra energii Miłosza Motyki wynika, że od 27 do 29 czerwca 2026 r. litr benzyny 95 będzie kosztować nie więcej niż 6,02 zł, benzyny 98 – 6,70 zł, a oleju napędowego – 6,17 zł.

W piątek (26 czerwca) litr benzyny 95 kosztuje nie więcej niż 5,95 zł, benzyny 98 – 6,65 zł, natomiast oleju napędowego – 6,12 zł. Dla porównania: w pierwszym dniu obowiązywania programu, czyli 31 marca, ceny paliw wyglądały następująco: 6,16 zł za litr benzyny 95, 6,76 zł za litr benzyny 98 oraz 7,60 zł za litr oleju napędowego.

Maksymalne ceny paliw

W ramach przyjętego pod koniec marca pakietu CPN (Ceny Paliwa Niżej) podatek VAT od paliw został obniżony z 23 proc. do 8 proc., a podatek akcyzowy – do minimum przewidzianego przepisami Unii Europejskiej (o 29 gr na benzynę i o 28 gr na olej napędowy).

Sprzedaż powyżej ceny maksymalnej jest zagrożona karą do 1 mln zł. Kontrole prowadzi Krajowa Administracja Skarbowa. Cena maksymalna obowiązuje od dnia następującego po jej publikacji w Monitorze Polskim. Jeśli nowe stawki zostają ogłoszone przed weekendem lub świętami, obowiązują do najbliższego dnia roboczego.

Minister energii ustala pułap cenowy na podstawie algorytmu, na który składają się: średnia arytmetyczna cen hurtowych paliw z poprzedniego dnia roboczego raportowanych przez pięciu największych uczestników rynku, podatek VAT i akcyzowy, opłata paliwowa oraz stała kwota pokrywająca koszty operacyjne sprzedaży w wysokości 0,30 zł na litr.

Regulacje zostały przyjęte w ekspresowym tempie przez Sejm i Senat, a następnie podpisane przez prezydenta Karola Nawrockiego. Pod koniec kwietnia minister finansów Andrzej Domański podjął decyzję o przedłużeniu obniżonych stawek VAT i akcyzy na niektóre paliwa do 15 maja. Później szef MF przekazał, że pakiet CPN zostanie przedłużony do końca maja. 12 czerwca rząd zdecydował, że program paliwowy będzie obowiązywał do końca miesiąca. Jak wynika z wypowiedzi członków rządu, nie będzie więcej przedłużany.

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