Ważna ustawa przyjęta przez parlament. Turyści powinni o tym wiedzieć

Trwa sezon wakacyjny. W tym czasie wielu Polaków korzysta z ofert wyjazdów zorganizowanych, przygotowanych przez biura podróży. W piątek Sejm poparł poprawki Senatu do nowelizacji ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych. W myśl zmian, możliwe będzie proponowanie klientom biur podróży voucherów za odwołane wycieczki. Teraz nowela trafi na biurko prezydenta Karol Nawrockiego.

Poprawki zostały zaproponowane przez biuro legislacyjne Senatu i mają charakter doprecyzowujący.

Nowelizacja ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych wprowadza mechanizm umożliwiający zaproponowanie podróżnemu przez organizatora turystyki vouchera na realizację imprezy turystycznej w przyszłości, tj. w okresie do dwóch lat od dnia przyjęcia vouchera. Propozycja związana jest z wybuchem konfliktu zbrojnego w Iranie, który zakłócił realizację umów dotyczących imprez turystycznych w krajach Bliskiego Wschodu – opisuje serwis portalsamorządowy.pl.

Impreza turystyczna to połączenie co najmniej dwóch różnych rodzajów usług turystycznych na potrzeby tej samej podróży lub wakacji, np. przelotu i noclegu.

Zgodnie z nowelą, wartość vouchera nie może być niższa niż kwota, którą klient wcześniej wpłacił za wycieczkę. Przyjęcie vouchera nie spowoduje rozwiązania umowy z organizatorem turystyki, dlatego środki wpłacone przez klientów będą podlegały ochronie przed niewypłacalnością organizatora turystyki.

Polacy na wakacjach. Turcja hitem wśród polskich turystów

W 2025 roku Turcja była na pierwszym miejscu wśród najpopularniejszych kierunków wśród klientów biur podróży. Na podstawie danych branży turystycznej i późniejszego podsumowania sezonu letniego kolejność wygląda następująco: Turcja, Grecja, Egipt, Tunezja, Hiszpania, Bułgaria, Cypr. Albania, Włochy, Chorwacja.

Polska Izba Turystyki podsumowała sezon lato 2025 w 7. edycji raportu "Zagraniczne wakacje Polaków", który podsumowuje sezon letni – od 1 czerwca do 30 września 2026 roku. Dane wskazują, że ubiegłoroczne wakacje były droższe średnio o około 50 zł na osobę w porównaniu z rezerwacjami dokonanymi rok temu. Średni koszt rezerwacji na osobę w 2025 wynosił – 3345 zł, a w 2024 – 3300 zł. Najwięcej rezerwacji dokonano do hoteli 4- i 5-gwiazdkowych, co pokazuje, że klienci biur podróży cenili sobie wysoki standard obiektu.

Dariusz Górzny, prezes spółek zarządzających markami Wakacje.pl, Invia, Travelplanet.pl w Europie Środkowo-Wschodniej mówi: "2025 rok zapisuje się jako czwarty z rzędu rok wzrostów rynkowych w erze pocovidowej. Trudno wskazać inną branżę, która rozwijałaby się w sposób tak stabilny". Na czele rankingu ulubionych kierunków ponownie Turcja, która już od kilku lat pozostaje niekwestionowanym liderem turystyki zorganizowanej.