W tych państwach może zainwestować polska spółka. To prawdziwe potęgi

"Badamy możliwości akwizycji poza Europą, w Maroku, Argentynie, Kanadzie i Stanach Zjednoczonych, głównie w obszarze miedzi, metali towarzyszących oraz surowców krytycznych" – powiedział Paszkiewicz podczas prezentacji strategii 2055+.

Według niego, spółka jest zainteresowana aktywami na różnym etapie rozwoju.

Poszerzenie działalności KGHM

"Rozwijamy się w różnych kierunkach równolegle. Na przykład w Maroku interesują nas nie tylko złoża i wydobycie, ale także odpowiedzieliśmy pozytywnie na pytanie dotyczące możliwości skorzystania przez państwowy koncern z tego kraju z naszych doświadczeń w przetwórstwie miedzi" – powiedział Paszkiewicz dziennikarzom w kuluarach wydarzenia.

Jak podkreślił, w wyniku realizacji strategii, po 2035 roku KGHM z producenta miedzi, srebra, złota i molibdenu, ma stać się zdywersyfikowaną grupą, produkującą także nikiel, kobalt, platynowce, lit, a także pierwiastki ziem rzadkich i surowce krytyczne.

"Do 2035 roku zakładamy także przyspieszenie transformacji energetycznej. Docelowo chcemy mieć ok. 220 MW własnej produkcji z OZE" – dodał prezes.

Strategia KGHM przewiduje również neutralność klimatyczną w 2050 r., obniżenie emisji CO2 w zakresie II o 30 proc. do 2030 r., a także przygotowanie kompleksowego planu dekarbonizacji do roku 2028.

KGHM Polska Miedź posiada szerokie portfolio projektów eksploracyjnych, rozwojowych i produkcyjnych w Polsce, Niemczech, Kanadzie, Chile i USA. Spółka jest notowana na GPW od 1997 r.; wchodzi w skład indeksu WIG20. W 2025 r. KGHM miał 36,37 mld zł skonsolidowanych przychodów.

Taką dywidendę przewiduje spółka

KGHM Polska Miedź zakłada utrzymanie polityki dywidendowej w ramach nowej strategii i wypłatę do 30 proc. jednostkowego zysku netto w formie dywidendy, poinformował ISBnews wiceprezes ds. finansowych Piotr Krzyżewski.

"Chcielibyśmy utrzymać politykę dywidendową i wypłacać do 30 proc. jednostkowego zysku netto akcjonariuszom" – powiedział Krzyżewski w rozmowie z ISBnewsTV podczas prezentacji strategii KGHM 2055+.

Obowiązująca polityka dywidendowa KGHM Polska Miedź zakłada, że zarząd będzie rekomendował wypłatę dywidendy na poziomie do jednej trzeciej jednostkowego zysku netto uzyskanego w poprzednim roku obrotowym, z uwzględnieniem aktualnej oraz przewidywanej sytuacji finansowej spółki oraz grupy kapitałowej.

KGHM Polska Miedź posiada szerokie portfolio projektów eksploracyjnych, rozwojowych i produkcyjnych w Polsce, Niemczech, Kanadzie, Chile i USA. Spółka jest notowana na GPW od 1997 r.; wchodzi w skład indeksu WIG20. W 2025 r. KGHM miał 36,37 mld zł skonsolidowanych przychodów.

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