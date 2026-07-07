Wojsko może przejąć prywatne auta i domy. Przepisy już obowiązują

Jak opisuje portal forsal.pl, Ministerstwo Obrony Narodowej przygotowało projekt rozporządzenia określającego limity świadczeń rzeczowych na rzecz obronności państwa w 2027 roku. Dokument przewiduje zwiększenie liczby pojazdów i maszyn, które będą mogły zostać wykorzystane przez armię.

Wojsko będzie mogło korzystać z prywatnego mienia

Jak podaje Forsal, projekt zakłada, że w 2027 roku wojsko będzie mogło wykorzystać 293 pojazdy, podczas gdy obecny limit wynosi 193. Wzrośnie również liczba przyczep i naczep – z 26 do 34, a maszyn budowlanych i ziemnych, takich jak koparki, z 15 do 27. Mienie może zostać wykorzystane m.in. podczas ćwiczeń wojskowych, sprawdzania gotowości mobilizacyjnej czy działań związanych z natychmiastowym stawiennictwem żołnierzy rezerwy.

Podstawą prawną jest art. 628 ustawy o obronie Ojczyzny z 11 marca 2022 roku. Przepisy pozwalają na nałożenie obowiązku świadczeń rzeczowych na osoby fizyczne, przedsiębiorców, urzędy i inne instytucje. Oznacza to obowiązek czasowego oddania do używania nieruchomości lub rzeczy ruchomych na potrzeby przygotowania obrony państwa, a także w związku z zarządzaniem kryzysowym czy usuwaniem skutków klęsk żywiołowych.

Ile zapłaci MON?

Jak informuje Forsal, przekazanie mienia nie jest bezpłatne. Ministerstwo Obrony Narodowej chce podnieść obowiązujące stawki rekompensat o 3 proc. Projekt przewiduje wynagrodzenie w wysokości:

485,08 zł za dobę za samochód ciężarowy o ładowności od 2 do 8 ton,

434,14 zł za dobę za maszynę budowlaną, ziemną lub przeładunkową,

194,03 zł za dobę za przyczepę lub naczepę,

2,20 zł za każdy metr kwadratowy nieruchomości za dobę.

Resort szacuje, że na realizację świadczeń rzeczowych przeznaczy około 3,5 mln zł, a na wykorzystanie budynków podczas kwalifikacji wojskowej kolejne 3,7 mln zł.

Czy można odmówić?

Jak przypomina Forsal, właściciel, który otrzyma decyzję administracyjną o nałożeniu obowiązku świadczenia rzeczowego, co do zasady nie może odmówić jej wykonania. Przepisy przewidują jednak możliwość odwołania się od decyzji lub wskazania szczególnych okoliczności uniemożliwiających wykonanie obowiązku.

Ustawa o obronie Ojczyzny przewiduje również sankcje. Zgodnie z art. 689, osoba, która "uchyla się od wykonania obowiązku świadczenia osobistego lub rzeczowego" albo "nie zawiadamia właściwego organu o rozporządzeniu nieruchomością lub rzeczą ruchomą przeznaczoną na cele świadczeń rzeczowych", podlega karze pozbawienia wolności do 3 lat.

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