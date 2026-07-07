Autonomiczne drony coraz bliżej. Polsko-niemiecka współpraca się zacieśnia

"LABB wystosował zaproszenie dla Sygnis jako lidera European Drone Factory, który to posiada strategiczne kompetencje zarządzania ekosystemem innowacyjnych firm dronowych. Rolą Sygnis ma być wsparcie w utworzeniu Autonomous Drone Factory (ADF), jego rozwój i koncept na realizowaną współpracę pomiędzy podmiotami ją tworzącymi. ADF stanowi kolejny krok w rozwoju transnarodowej europejskiej inicjatywy dronowej, która skupia partnerów z Polski, Litwy i Niemiec" – czytamy w komunikacie.

Inicjatywa ta odzwierciedla rosnącą potrzebę europejskiego ekosystemu przemysłowego zdolnego do rozwijania, produkcji oraz skalowania technologii autonomicznych dronów, platform UAV, rozwiązań podwójnego zastosowania oraz powiązanych z nimi zaawansowanych kompetencji produkcyjnych, wskazano w materiale.

"Rosnące zapotrzebowanie na odporne"

"Współpraca ma odpowiadać na rosnące zapotrzebowanie na odporne, europejskie łańcuchy wartości w obszarze systemów bezzałogowych, technologii autonomicznych, innowacji lotniczych oraz technologii związanych z bezpieczeństwem i obronnością. W ocenie Sygnis, zaangażowanie partnerów z powyższych państw tworzy podstawy do budowy zintegrowanej sieci kompetencji Europy Środkowej i Wschodniej w zakresie technologii UAV" – czytamy dalej.

Istotnym elementem współpracy jest również możliwość powiązania transnarodowej inicjatywy dronowej z ekosystemem LABB w Berlinie-Brandenburgii i Łużycach, obejmującym partnerów przemysłowych, instytucje badawcze, uniwersytety, klastry technologiczne oraz interesariuszy związanych z lotnictwem. W ocenie Sygnis może to tworzyć przestrzeń do wspólnych projektów badawczo-rozwojowych, transferu technologii, partnerstw przemysłowych, działań networkingowych oraz udziału w europejskich inicjatywach innowacyjnych.

Sygnis prowadzi działalność w trzech głównych obszarach: badania i rozwój nowych technologii, produkcja i dystrybucja maszyn oraz kompleksowe usługi projektowania i wytwórstwa. Jest notowany na rynku NewConnect od 2021 r.

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