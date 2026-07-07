Autonomiczne drony coraz bliżej. Polsko-niemiecka współpraca się zacieśnia
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Ekonomia

Autonomiczne drony coraz bliżej. Polsko-niemiecka współpraca się zacieśnia

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Dron wojskowy. Zdjęcie ilustracyjne
Dron wojskowy. Zdjęcie ilustracyjne Źródło: Pexels / Altaf Shah
Sygnis podpisał z Lausitz Aerospace Berlin-Brandenburg (LABB) niewiążący list intencyjny, w którym strony wyraziły zainteresowanie nawiązaniem współpracy w zakresie technologii dronowych oraz włączeniem Sygnis do sieci LABB, podała spółka.

"LABB wystosował zaproszenie dla Sygnis jako lidera European Drone Factory, który to posiada strategiczne kompetencje zarządzania ekosystemem innowacyjnych firm dronowych. Rolą Sygnis ma być wsparcie w utworzeniu Autonomous Drone Factory (ADF), jego rozwój i koncept na realizowaną współpracę pomiędzy podmiotami ją tworzącymi. ADF stanowi kolejny krok w rozwoju transnarodowej europejskiej inicjatywy dronowej, która skupia partnerów z Polski, Litwy i Niemiec" – czytamy w komunikacie.

Inicjatywa ta odzwierciedla rosnącą potrzebę europejskiego ekosystemu przemysłowego zdolnego do rozwijania, produkcji oraz skalowania technologii autonomicznych dronów, platform UAV, rozwiązań podwójnego zastosowania oraz powiązanych z nimi zaawansowanych kompetencji produkcyjnych, wskazano w materiale.

"Rosnące zapotrzebowanie na odporne"

"Współpraca ma odpowiadać na rosnące zapotrzebowanie na odporne, europejskie łańcuchy wartości w obszarze systemów bezzałogowych, technologii autonomicznych, innowacji lotniczych oraz technologii związanych z bezpieczeństwem i obronnością. W ocenie Sygnis, zaangażowanie partnerów z powyższych państw tworzy podstawy do budowy zintegrowanej sieci kompetencji Europy Środkowej i Wschodniej w zakresie technologii UAV" – czytamy dalej.

Istotnym elementem współpracy jest również możliwość powiązania transnarodowej inicjatywy dronowej z ekosystemem LABB w Berlinie-Brandenburgii i Łużycach, obejmującym partnerów przemysłowych, instytucje badawcze, uniwersytety, klastry technologiczne oraz interesariuszy związanych z lotnictwem. W ocenie Sygnis może to tworzyć przestrzeń do wspólnych projektów badawczo-rozwojowych, transferu technologii, partnerstw przemysłowych, działań networkingowych oraz udziału w europejskich inicjatywach innowacyjnych.

Sygnis prowadzi działalność w trzech głównych obszarach: badania i rozwój nowych technologii, produkcja i dystrybucja maszyn oraz kompleksowe usługi projektowania i wytwórstwa. Jest notowany na rynku NewConnect od 2021 r.

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Źródło: ISBnews
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