Ta choroba dotyczy milionów Polaków. Komu przysługuje świadczenie?

W 2026 roku osoby zmagające się z nadciśnieniem tętniczym mogą starać się o zasiłek pielęgnacyjny, jednak sama diagnoza nie daje automatycznie prawa do tego świadczenia. Decydujące znaczenie ma przede wszystkim orzeczony stopień niepełnosprawności oraz to, w jakim stopniu choroba utrudnia codzienne funkcjonowanie.

Komu przysługuje świadczenie?

Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje osobom posiadającym orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności. Mogą go otrzymać także osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, jeśli ich niepełnosprawność powstała przed ukończeniem 21. roku życia. Prawo do świadczenia mają również osoby, które ukończyły 75. rok życia oraz dzieci.

W przypadku nadciśnienia uzyskanie orzeczenia jest możliwe wyłącznie wtedy, gdy choroba doprowadziła do trwałych i poważnych powikłań ograniczających samodzielność. Mogą to być m.in. przewlekła niewydolność serca, udar mózgu pozostawiający trwałe następstwa, zaawansowana niewydolność nerek wymagająca dializ czy retinopatia nadciśnieniowa powodująca znaczne pogorszenie wzroku. Istotne jest, aby schorzenie utrudniało wykonywanie podstawowych czynności życiowych, takich jak poruszanie się, przygotowywanie posiłków czy samodzielna higiena, a chory wymagał stałej pomocy lub opieki.

Aby otrzymać świadczenie, należy najpierw uzyskać orzeczenie o niepełnosprawności wydawane przez powiatowy lub miejski zespół ds. orzekania o niepełnosprawności. Po uzyskaniu orzeczenia można złożyć wniosek o zasiłek pielęgnacyjny w urzędzie gminy lub miasta, najczęściej za pośrednictwem ośrodka pomocy społecznej.

Ile wyniesie świadczenie?

Świadczenie nie przysługuje osobom z lekkim stopniem niepełnosprawności, a także osobom z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, jeśli została ona stwierdzona po ukończeniu 21. roku życia. Ponadto świadczenie nie przysługuje osobom przebywającyn w placówkach zapewniających całodobową opiekę, pobierające dodatek pielęgnacyjny z ZUS lub mające członków rodziny otrzymujących za granicą świadczenia na pokrycie kosztów opieki (z wyjątkami wynikającymi z przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego).

W 2026 roku zasiłek pielęgnacyjny nadal wynosi 215,84 zł miesięcznie. Jego przyznanie nie zależy od wysokości dochodów.

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