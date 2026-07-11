Koniec tanich zakupów na Shein, Temu i AliExpress. Nowe opłaty już obowiązują

W ostatnich latach gwałtownie wzrosła popularność zakupów online, w tym za pośrednictwem chińskich platform, takich jak: Temu, Shein czy AliExpress. Kraje UE zaczęły "zalewać" tanie przesyłki pochodzące głównie z Azji.

UE "zalewają" przesyłki z Shein, Temu i AliExpress

Komisja Europejska zaproponowała już w 2023 roku odejście od wyłączeń celnych.

Tylko w 2025 roku do UE trafiło 5,9 mld nieobjętych cłami tanich produktów z państw trzecich. Przesyłki stanowiły 97 proc. całego importu z państw trzecich, ale ich wartość odpowiadała jedynie 2 proc. importowanych dóbr.

Firmy, aby uniknąć ceł, celowo obniżały wartość przesyłki lub dzieliły zakupy na kilka paczek tak, by wartość znajdujących się w nich towarów nie była wyższa niż 150 euro.

Służby celne odprawiają średnio 16 mln paczek dziennie. Komisja Europejska zwracała uwagę, że to ogromne obciążenie.

Reforma celna w UE. Ile zapłacimy za przesyłki z Shein, Temu czy AliExpress?

W odpowiedzi na liczne przesyłki z Shein, Temu czy AliExpress, Komisja Europejska zaproponowała szerszą reformę celną.

Od 1 lipca obowiązuje obłożenie paczek o wartości do 150 euro tymczasowymi cłami. Już obowiązuje zryczałtowana stawka w wysokości 3 euro za znajdujący się w przesyłce przedmiot.

W wyniku reformy celnej wprowadzona zostanie też opłata manipulacyjna, którą będą pobierać urzędy celne za odprawę towarów. Jej wysokość nie jest jeszcze znana, a sama opłata powinna wejść w życie w listopadzie.

Cłami zostały objęte osobno produkty znajdujące się w danej przesyłce. Jeśli w paczce z Shein, Temu czy AliExpress – przykładowo – znajduje się t-shirt i dwie spódnice, to opłata celna wynosi 9 euro.

Polska w czołówce wzrostu e-zakupów

Z najnowszego raportu ECDB "eCommerce in Europe 2026" wynika, że w latach 2025–2029 wartość sprzedaży internetowej w Polsce ma rosnąć średnio o 9 proc. rocznie, co daje ósme miejsce w Europie.

Dziennik "Rzeczpospolita" opisał, że "w tym roku wartość zakupów internetowych Polaków może według szacunków sięgnąć nawet 160 mld zł".

"Coraz wyraźniejsza jest na rynku ogromna presja cenowa ze strony chińskich rywali: Temu, Shein czy AliExpress. Wedle badania Gemius dla Izby Gospodarki Elektronicznej 93 proc. internautów zrobiło zakupy online w ciągu ostatnich sześciu miesięcy" – czytamy.

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