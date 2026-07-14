Strajk w ZUS. Pracownicy zdecydowali w referendum

Referendum strajkowe przeprowadzone wśród pracowników Zakładu Ubezpieczeń Społecznych jest ważne, a zdecydowana większość uczestników opowiedziała się za przeprowadzeniem strajku – poinformował przewodniczący Związku Zawodowego Związkowa Alternatywa Piotr Szumlewicz.

ZUS ocenia jednak, że głosowanie jest obecnie bezprzedmiotowe z uwagi na toczący się spór zbiorowy.

Referendum w ZUS. Większość głosujących poparła strajk

Referendum odbywało się od 16 czerwca do 6 lipca. Do udziału uprawnionych było 43 885 pracowników Zakładu. Oddano 22 398 ważnych głosów, co oznacza frekwencję wynoszącą 51,04 proc., przekraczającą wymagany ustawowo próg ważności.

Za strajkiem opowiedziało się 21 852 pracowników, czyli 97,56 proc. głosujących, przeciw było 26 osób, a 520 wstrzymało się od głosu.

Związkowcy domagają się podwyżki wynagrodzeń zasadniczych o 1200 zł brutto dla wszystkich pracowników ZUS. Zapowiadają, że jeśli rozmowy z pracodawcą zakończą się niepowodzeniem, będą mogli zgodnie z ustawą zorganizować bezterminowy strajk powszechny.

Zakład odpowiada ws. sporu płacowego

Rzecznik ZUS Karol Poznański przekazał, że Zakład uważa referendum za bezprzedmiotowe. Jak wyjaśnił, jeszcze przed zakończeniem głosowania ZUS poinformował Państwową Inspekcję Pracy o wszczęciu sporu zbiorowego ze Związkiem Zawodowym Związkowa Alternatywa Pracowników ZUS, co oznacza przejście do kolejnego etapu rokowań.

Spór płacowy w ZUS trwa od 2025 r. W czerwcu pracownicy przeprowadzili strajk ostrzegawczy, domagając się podwyżek płac i wskazując na rosnącą liczbę obowiązków związanych z obsługą programów społecznych.

Zarząd ZUS argumentuje, że realizacja postulatu podwyżki o 1200 zł brutto oznaczałaby wzrost wydatków na wynagrodzenia o ponad miliard złotych rocznie.

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