Będzie powrót programu CPN? Minister energii: Sprawa nie jest zamknięta
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Ekonomia

Będzie powrót programu CPN? Minister energii: Sprawa nie jest zamknięta

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Stacja paliw Orlen, zdjęcie ilustracyjne
Stacja paliw Orlen, zdjęcie ilustracyjne Źródło: PAP / Marcin Bielecki
Rząd nie wyklucza ponownego wprowadzenia programu osłonowego dla kierowców.

Minister energii Miłosz Motyka przyznał, że jeśli sytuacja na Bliskim Wschodzie ulegnie dalszemu pogorszeniu, możliwy będzie powrót działań podobnych do programu CPN. – Sprawa żadnego programu osłonowego nie jest zamknięta, bo gdyby doszło do radykalnej eskalacji, to myślę, że rekomendowalibyśmy powrót do działań osłonowych – powiedział we wtorek w Radiu Dla Ciebie.

Paliwo znów będzie tańsze?

Minister energii zaznaczył jednocześnie, że obecnie jest zbyt wcześnie na podejmowanie takich decyzji. – Na dzisiaj za wcześnie byłoby, ze względu na dynamikę sytuacji na Bliskim Wschodzie, przyjmowanie pakietu, który działałby kilka miesięcy, sytuacja wróciłaby do normy i znowu rynek nie mógłby weryfikować się sam – stwierdził minister.

Jak dodał, celem rządu pozostaje utrzymanie możliwie niskich cen paliw bez konieczności stałej ingerencji państwa. – Wiemy, że ceny paliwa przed kryzysem na Bliskim Wschodzie faktycznie były jedne z najniższych w Unii Europejskiej i do takiej sytuacji rynkowo powinniśmy dążyć – powiedział.

Kilka dni temu nie było mowy o powrocie CPN

Jeszcze 10 lipca minister wypowiadał się w tej sprawie znacznie ostrożniej. Na antenie TVP Info podkreślał, że rząd nie podjął decyzji o przywróceniu programu. – Będziemy o tym rozmawiać z Ministerstwem Finansów i na poziomie rządu. Dzisiaj takiej decyzji nie podejmujemy – mówił. Podkreślał jednocześnie, że rozwój wydarzeń będzie zależał przede wszystkim od sytuacji geopolitycznej.

Motyka zwracał również uwagę, że sytuacja na rynku paliw jest bardzo dynamiczna. – Na razie ta sytuacja jest niezwykle dynamiczna, więc nie ma co prognozować – mówił. Przypominał, że jeszcze kilkanaście dni wcześniej analitycy spodziewali się uspokojenia sytuacji, tymczasem obecnie trzeba przygotować się na dłuższy okres odbudowy zapasów i rezerw.

Program zakończył się 30 czerwca

Program CPN przestał obowiązywać 30 czerwca. Wraz z jego zakończeniem wygasły przepisy wprowadzające obniżoną stawkę VAT na benzynę i olej napędowy oraz maksymalne ceny paliw na stacjach. W połowie czerwca zakończyło się także obowiązywanie obniżonej akcyzy na te paliwa.

Od 1 lipca stawka VAT na paliwa ponownie wynosi 23 proc., a ceny na stacjach zaczęły rosnąć. Opozycja krytykowała decyzję o zakończeniu programu, natomiast Ministerstwo Finansów przypominało, że od początku zapowiadano jego obowiązywanie jedynie do końca czerwca.

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Źródło: RDC
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